27歲女愛上自己的婚禮DJ 高呼24歲年齡差不是問題

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國27歲女性梅根（Megan Stone）跟5年前自己婚禮上的51歲DJ馬克（Mark Stone）相戀、再婚，並高呼倆人24歲年齡差從不是問題。

報導指出梅根在第1段婚姻過了1年後，覺得丈夫「忽視」她，便向身兼商業分析師及DJ的馬克傾訴婚姻問題。當時跟妻子分居的馬克跟梅根經過幾次促膝長談後陷入熱戀，倆人果斷結束各自婚姻並決定結為連理。

梅根認為跟馬克相愛了很長時間，有沒有結婚都沒有太大的分別，「但從某層意義來說能取得正式身分很好，而且也喜歡冠上馬克的夫姓。」

梅根坦承人們有時會誤以為他們是父女，但大多數人認為馬克看上去很年輕，「知道我們差24歲會感到震驚」。

梅根的姊妹在6年前介紹馬克給她認識，並在5年前請馬克擔任梅根婚禮DJ。梅根經歷了1年不愉快的婚姻後，跟馬克成為每天聊天的親密朋友，最後馬克跟結婚27年的妻子正式離婚，梅根也跟第1任丈夫離婚，倆人開始同居。馬克和梅根的家人都樂見他們的關係。

但是梅根最初對24歲年齡差的戀情感到遲疑：「不知道是否行得通？人們會不會覺得我是看上他錢財的拜金女？」梅根說隨著倆人在一起，所有負面想法都消失了：「我有一個老靈魂，而他有赤子心，完美互補。」

梅根透露他們關係中最重要的事情是「誠實和開放的溝通」，以及抽出時間約會：「不管你們在一起多久，一定要安排約會、度假或是送對方小禮物，讓彼此感覺被愛以及與眾不同。」

網友nano10表示：「馬克在梅根婚禮上播放的音樂肯定『正中紅心』。」網友Nikki from oz祝福他們的戀情：「年齡只是一個數字。即使我無法和年紀比我大那麼多歲的人在一起。但馬克看起來維持得不錯。」網友則提到自己86歲的公公也跟小他很多歲的女性結婚，「現在婆婆成為公公的看護。」