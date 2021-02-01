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辛苦工作錯了嗎？高薪女被誤認獨吞彩券獎金 遭家人斷絕往來

聯合新聞網 / 綜合報導
一名英國女子日前在網路上透露，自己辛苦賺錢，卻被家人認為是中了樂透而不願分享，讓她不知如何是好。圖為示意圖。圖片來源／ingimage
一名英國女子日前在網路上透露，自己辛苦賺錢，卻被家人認為是中了樂透而不願分享，讓她不知如何是好。圖為示意圖。圖片來源／ingimage

在物價和房價飛漲的年代，許多民眾喜歡買張彩券討個機會，希望自己能受到財神眷顧，晉升為億萬富翁。不過，日前有一名英國婦女辛勤工作賺得高薪，卻被家人指控是因獨吞樂透獎金所得來的錢，讓她既傻眼又委屈。此文一出，網友紛紛留言為原PO抱屈，留言蓋起高樓。

根據英國《每日郵報》報導，一名來自英國西北部的婦女日前在知名論壇Mumsnet上發文表示，她的父母指控她中樂透卻不分享獎金，因此和她斷絕關係。原PO透露，自幼家境貧寒，父母負債累累，時常付不出房租、貸款，十分艱辛。因此年幼時期的她，無法和其他朋友一樣可以度假、買新衣服。

所幸成年後，她十分努力工作，雖說花不少時間和精力在職場上，但在工作長達10年後，她擁有高達六位數的酬勞。因薪資可觀，原PO除了自行繳清學生貸款，還決定幫忙家人還清所有債務，並購入房產和汽車孝順父母。但卻怎麼也沒想到會被家人誤認是中了彩券才有這麼多財富，讓她十分受傷。

許多網友紛紛在文章下方給原PO支持並憤怒表示，「你應該無視他們」、「他們太過於貪婪了」、「你的父母想要偷走你所有的財富」、「你應該告訴他們別這麼貪心，也不該管你的財務狀況」、「這根本不甘他們的事」、「他們不過是在猜測，你別輕舉妄動」、「忽略他們，他們聽起來很卑鄙，那是你的錢，你有權自行分配」、「你應該跟他們重申你沒有中獎」。

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