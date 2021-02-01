6800萬元的報恩！小鎮助他躲納粹 90歲富翁餽贈大筆遺產

奧地利人施瓦姆（Eric Sc​​hwam）去年底以90歲高壽過世時，捐贈他大部分遺產200萬歐元（約合新台幣6800萬元）給法國東南部小村莊利尼翁河畔勒尚邦（Le Chambon-sur-Lignon），以感謝當地居民在第二次世界大戰期間庇護他及其家人免受納粹的迫害。

英國媒體《衛報（Guardian）》報導，施瓦姆和爸媽、外婆1943年抵達利尼翁河畔勒尚邦，在1950年前一直躲在當地學校。施瓦姆戰後取得藥學學位，並和該區一名天主教婦女結婚。施瓦姆期盼遺產用於教育和青年活動，尤其希望成為獎學金。

報導指出，利納農河畔勒尚邦在戰爭期間收留並保護了約2500名猶太人，其居民被以色列猶太大屠殺紀念館（Yad Vashem）尊稱為國際義人（Righteous Among the Nations）。

利納農河畔勒尚邦幾世紀以來，接納眾多逃離宗教或政治迫害的人，諸如從逃離法國大革命的牧師、1930年代西班牙內戰期間的共和黨人。近期還有來自中東和非洲的移民和難民。