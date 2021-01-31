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日本網友自創家務計價制 洗個碗要14元存夠錢才可以洗澡

香港01 / 謝茜嘉
日本網友表示自創了一個「家務計円制」，要儲夠錢才可以去洗澡。圖／13237sora@Twitter
日本網友表示自創了一個「家務計円制」，要儲夠錢才可以去洗澡。圖／13237sora@Twitter

一聽到做家務3個字，大家可以避就避，有日本網友最近在推特（Twitter）上傳相片，表示自創了一個「家務計円制」，要儲夠分才可以去洗澡，逼使家中的懶人也自動自覺幫忙做家務。不少網友大讚非常吸引，笑言再沒有不做家務的人，「在家也可以賺錢」。

日本一網友於推特上載相片，表示自創了一套讓懶人也願意做家務的方法，更直言：「這個計分法有趣又吸引人。」相中可見，原PO為此特意設計出一堆標示圖，因為用日圓（円）計算，而且又有「SALE」、「感謝祭」、「今月限定」等字眼，乍看之下與平常在日本超市見到的價錢牌非常相似，果然有心思。

而價錢牌貼在家中不同位置，為了可以換取1次價值249日圓（約新台幣66元）的洗澡機會，家人必須要做家務，例如洗1隻碗就可獲得54日圓（約新台幣14元）、洗衣1件有29日圓（約新台幣7元），換言之洗5隻碗或是9件衣服就可以洗澡，更有錢賺。網友對這個計分法感到驚嘆，表示可以解決與家人之間的相處問題。

原PO為此特意設計出一堆標示圖，因為用日圓（円）計算，而且又有「SALE」、「感謝祭」、「今月限定」等字眼。圖／13237sora@Twitter
原PO為此特意設計出一堆標示圖，因為用日圓（円）計算，而且又有「SALE」、「感謝祭」、「今月限定」等字眼。圖／13237sora@Twitter

網友又笑言是份屎工，「一隻碟有54日圓（約新台幣14元）也太高價吧」、「以後不怕沒人做家務了」、「在家中靠做家務發達的夢想終於可以實現」。

為了換取價值249日圓（約新台幣66元）的洗澡機會，家人必須做家事。圖／13237sora@Twitter
為了換取價值249日圓（約新台幣66元）的洗澡機會，家人必須做家事。圖／13237sora@Twitter

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文章授權轉載自《香港01》

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