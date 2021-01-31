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12歲少女把清潔墳墓當夢想工作 一週3次已清逾3500個

聯合新聞網 / 綜合報導
克萊曼從4歲就開始愛上清潔墳墓，迄今為止若以每年計算，她已清理超過3500個墳墓。圖擷自每日郵報
克萊曼從4歲就開始愛上清潔墳墓，迄今為止若以每年計算，她已清理超過3500個墳墓。圖擷自每日郵報

一般人通常都對鬼神近而遠之，不過澳洲一名年僅12歲的女孩卻把「清潔墳墓」當興趣！近日一名澳洲女孩在當地爆紅，原因是因為她從4歲就開始愛上清潔墳墓，迄今為止若以每年計算，她已清理超過3500個墳墓，未來還打算把清潔墳墓當成「夢想工作」。

根據《 每日郵報 》報導，澳洲新南威爾士州（New South Wales）東北部一名名叫克萊曼（Tj Kleeman）的12歲女孩，在4歲時就愛上清洗墓碑。當時因為全家剛好搬到一個墓地旁，為了克服還小的弟弟對墓碑的恐懼，克萊曼的媽媽塔貝莎（Tabetha）就時常帶著兩個孩子到墓地散步，以幫助他們消除恐懼、放鬆心情。

報導中提到，克萊曼表示一開始搬到墓地旁時就覺得相當害怕，但後來媽媽就建議她清理墳墓，才讓她降低對墳墓的恐懼感，「現在我很喜歡清理墳墓，沒有任何字句可以說明這種感覺，但我希望可以當成是未來的工作」。

塔貝莎也說，女兒每週都要到墓地2-3次，且每次清潔都會花上一小時左右。克萊曼在清潔墓地時，會先將地上枯萎的花或落葉掃乾淨，接著再用刷子和肥皂水擦洗墓碑上的灰塵污垢，過程可說是相當仔細。

目前克萊曼已協助墓園清潔超過3500個墳墓，塔貝莎說道「如果女兒把墓園裡所有的墓碑都清乾淨了，她就會再花一年的時間重新清理，這樣來來回回已經8次了！」

日後克萊曼希望能舉辦社區志願日，召集社區志願者一起清潔墳墓，並希望獲得一台能清除墓碑上苔蘚和污漬的發電機。

澳洲 墓碑 夢想

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