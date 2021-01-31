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太噁！家中出現「半鼠半蛆」外星生物 走過必留下恐怖黏液

聯合新聞網 / 綜合報導
泰國一名男子在家中的臥室牆上發現一條激似鼻涕蟲般的怪異長條狀生物，乍看之下「半鼠半蛆」。圖擷自每日星報
泰國一名男子在家中的臥室牆上發現一條激似鼻涕蟲般的怪異長條狀生物，乍看之下「半鼠半蛆」。圖擷自每日星報

家中突然出現「半鼠半蟲」的不明外星生物，讓人看了全身不舒服！日前泰國一名男子在家中的臥室牆上發現一條激似鼻涕蟲般的怪異長條狀生物，而且還不只一隻，米白色的身軀在牆上緩慢蠕動，讓男子不禁嚇得直呼「實在太可怕了！」

根據《 每日星報 》報導，近日泰國一名名叫桑諾伊（Thawiwat Sangnoi）的男子，在臥室的牆上看見數隻「奇形怪狀」的不明生物，乍看之下很像肥大的蛆，但該生物又有一條長長的尾巴，就像是我們平時會看到的老鼠

從照片中可看出，該生物全身黏呼呼，被牠走過的區域都會留下明顯的黏液痕跡，行徑像毛毛蟲般蠕動，但仔細觀察會發現該生物有幾對腳利於爬行。由於是第一次看見這樣的生物，桑諾伊忍不住驚恐的說道「我不知道那是什麼，但我看到牠時會立即起雞皮疙瘩，因為牠看起來像外星生物」。

事實上，該生物原產於英國，名為「鼠尾蛆（Rat-tailed maggots）」是食蚜蠅科管蚜蠅亞科的幼蟲，這些幼蟲的特徵就是鼠尾狀的呼吸虹管，位於身體後方的氣孔，這條虹管的作用就好像浮潛時用來呼吸的呼吸管，讓幼蛆在潛泳時能順利呼吸。牠們喜歡以腐敗的動植物為食，常見於污水池或化糞池，甚至能在低氧的死水中生長，有時還會被冰釣愛好者當作魚餌使用。

過去就有一名英國女子在家中廚房中發現鼠尾蛆，也被認為是外星生物，儘管機會很低，但鼠尾蛆依然會引發人類腸道疾病，目前只發生在非洲或印度等衛生環境較差的國家。

泰國 老鼠

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