才6歲！印度男童長「不祥之牙」 被逼娶狗新娘擋惡靈

印度近日發生一場令網友驚訝的婚禮，因為「新人」是被逼婚的！當地傳媒報導，印度某村落有2男童因為在牙齦上方出牙，被當地人當作是「不祥之牙」，要和狗狗結婚「抵禦惡靈」，其中1名男童甚至只有6歲。婚禮舉行當天，儀式毫不馬虎，狗新娘不但要穿上傳統服飾，村民更要充當狗狗的家人，並為賓客洗腳，場面十分熱鬧。

不過據了解，這種儀式是傳統做法，雖然男家要向「女家」（狗主）付禮金，但婚禮只是儀式性，男童長大可以照娶而不必先「離婚」。

事發於印度奧里薩邦馬尤布漢傑縣（Mayurbhanj）1條叫Dadusahi的村莊，當地傳媒報導，這場婚禮於本月22日舉行，男童的父母及村長都認為這場「婚禮」可以抵禦邪靈，據悉這是該區世代相傳的傳統。

而所謂的惡靈，其實是2名男童都在牙齦位置上長出了牙齒，當地人相信是壞兆頭，是不祥之牙，故等男童乳齒開始脫落後，就開始用傳統方法，將狗當作新娘嫁給男童抵禦邪靈，共中1名男童更只有6歲。

婚禮當天村民齊聚一堂以示支持，孩子母親受訪指他們相信這場婚姻可以罷平孩子及家人身上的「詛咒」，婚禮上還有村民（狗主家庭）充當狗新娘家人，幫狗隻洗澡及穿上傳統服等，並為賓客洗腳，以示敬意。

婚禮進行時，主持人站在兩條路的交界，村民則在一旁觀禮。婚禮儀式完成後，村民要一一走過對面的路去觸摸狗新娘，喝一種叫Handia的米酒，之後男童會被帶去村民的遊行隊伍，邊唱邊跳傳統歌曲。雖然新娘是狗，但男家還是要向「女家」（狗主）提供一些錢當「禮金」。

雖然整個過程非常熱鬧，但新人們可不一定開心。母狗不但被「逼婚」，還無奈得縮起來任人擺佈，被捉著穿禮服；其中一名「新郎」看起來也相當不願意，在婚禮途中扔掉帽子，而家人還是捉住小狗的腳掌讓男童親。

狗狗看起來不是很開心。 圖擷自KNews Odisha YouTube

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文章授權轉載自《香港01》