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俄5歲女童負20度困水坑8小時…300居民幫忙搜救 1原因難發現

香港01 / 李納德／報導
女童在滑冰道附近離奇失蹤，結果8個小時後才找回。（網路圖片）
女童在滑冰道附近離奇失蹤，結果8個小時後才找回。（網路圖片）

冰天雪地找人原來這麼困難，在眼皮底下都可以看不到！俄羅斯1個5歲小女孩，早前出門遊玩時突然從滑冰道上消失不見，她的父母透過社交媒體求救，結果有逾300名居民幫忙搜索，最終發現女孩原來跌入1個全完被冰雪覆蓋的污水坑，居民多次經過污水坑甚至坐下休息，可惜沒有發現女童。女童在攝氏零下20度的環境苦撐了8個小時，但獲救時奇蹟地幾乎無傷，不過警方正調查她的父母是否涉及疏忽照顧。

事件發生於俄羅斯最大島嶼庫頁島（Sakhalin）南薩哈林斯克市（Yuzhno-Sakhalinsk），當地時間17日下午4時，5歲小女孩Yana Khairulina在該處郊區的住所附近遊玩，其後在一條滑冰道上離奇消失，無影無蹤。

Yana失蹤後不久父母即趕去警署報案，並透過社交媒體求救，希望附近居民幫忙搜索，結果有逾300名居民出動幫手，走遍區內的公寓、操場、商店等，連漁民都出動拿起燈具沿海岸查看，參與搜救的居民稱：「我從未在區內見到這麼多志願者，有數不盡的汽車，所有家庭都來幫忙。」

積雪令居民們舉步維艱，他們翻起路邊石頭，將任何可以阻擋視線的東西都翻一翻，經過數小時的搜救，終於有人發現1個被雪完全覆蓋的污水坑，有居民聯想到小女孩有可能失足跌了下去。最終居民聯同警方在18日午夜時分救出小女孩。

積雪厚到居民路過都看不到

居民搜索多時發現被積雪覆蓋的污水坑口，想到女童可能跌了下去，事後發現原來很多居民都曾經過，但沒意識到底下有污水坑。（YouTube影片截圖）
居民搜索多時發現被積雪覆蓋的污水坑口，想到女童可能跌了下去，事後發現原來很多居民都曾經過，但沒意識到底下有污水坑。（YouTube影片截圖）

Yana奇蹟地沒有大礙，兒童醫院的醫生稱她只出現低溫症和擦傷一點，院方會為她提供心理輔導。當地傳媒指，她在零攝氏下20度的環境下撐了很久，但獲救時身體幾乎沒有受傷。Yana告訴當地傳媒，她一直在下方呼救，無奈根本無人聽到她的聲音，最後她只能坐下來等，「我一直在尖叫，大喊請開門」。許多搜索的居民都曾走過那個坑渠口，甚至坐下休息。

南薩哈林斯克當局要求調查井口由誰管理，為何井口沒有被安全遮蓋，並要檢查區內其他水井。女孩的父母正接受警方調查，以確認他們讓女童獨自上街是否涉及疏忽照顧。

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文章授權轉載自《香港01》

俄羅斯 低溫

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