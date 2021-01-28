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過度加熱出事！日本網友哭「肉包慘劇」扁到崩壞
熱騰騰的包子當然人人想吃，利用微波加熱冷掉的肉包，卻釀成大慘劇！日本twitter近日掀起此起彼落的「肉包悲鳴」，皆因很多網民將肉包放進微波爐加熱後，發現肉包竟然變成有如被壓縮過一樣，扁塌程度不堪入目，當然更不堪入口。為了避免再度發生微波爐「肉包慘劇」，以下傳授簡單1招，即能避過「扁包危機」！
時值深冬，肉包成為了不少亞洲地區人士深愛的點心之一。但不少日本網民在twitter訴苦，表示曾嘗試用多種方法把肉包加熱，例如將肉包裹上保鮮紙，或者單純放進微波爐加熱，效果均不似預期，肉包都出現「大崩壞」，整個外皮有如被壓縮過一樣，令不少人苦苦哀號。
原來切忌將包子直接放進微波爐中加熱，因為包子之所以能夠維持飽滿狀態，全因包子中有不少水分，微波爐加熱的過程中會令包子裏的水分流失，因此加熱後就會變成扁塌如飛碟的形狀。最簡單的解決方法，就是將包點放在盛載了水的容器上，在微波爐加熱的過程中就能持續保持水分，令包子得以維持原本的形狀。
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文章授權轉載自《香港01》
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