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新車上路撞到「財鹿」！男睡醒發現中樂透 喜抱5千萬回家

聯合新聞網 / 綜合報導
美國一名男子開著新車出門意外撞到兩頭鹿，讓他心情相當低落，沒想到一覺醒來後卻發現自己中了大獎。示意圖／Ingimage
美國一名男子開著新車出門意外撞到兩頭鹿，讓他心情相當低落，沒想到一覺醒來後卻發現自己中了大獎。示意圖／Ingimage

因禍得福好驚喜！美國一名男子日前喜孜孜的開著新買的愛車外出，不料路途卻撞上了兩頭鹿，讓他心情大受影響，憤而回家睡覺想藉此逃避現實，沒想到財神爺隨即來敲門，男子醒來後發現自己中了樂透，快樂抱回200萬美元（約新台幣5611萬元）的獎金。

根據《Fox News》報導，住在美國北卡羅萊納州的男子安東尼（Anthony Dowe）最近新購入一台汽車，歡喜之餘他便興沖沖的開著它去上班，不料途中卻發生驚人意外，他不慎撞上了兩頭鹿，讓他的心情大受影響，眼看新買的愛車就要進場維修，安東尼煩悶的直接回家睡覺，想藉此平復自己的情緒，並短暫的逃避現實。

然而，事情的發展總是出乎意料，安東尼起床後竟發現自己成了富翁！幾日前，他在自家附近買了一張3美元（約新台幣84元）的彩券，沒想到他竟然中了賠率僅有1260萬分之1的獎項，抱回100萬美元（約新台幣2805萬元）獎金。更令人興奮的是，安東尼當時加買了「加倍玩法（Megaplier）」，使他的獎金再翻倍，爽爽贏得200萬美元的獎金。

安東尼接受採訪時透露，扣完稅後他實拿約141.5萬美元（約新台幣3970萬元）的獎金。安東尼也在領獎前先做好了規劃，他決定拿著這筆獎金去維修汽車，並繳清自己與姪女的汽車貸款，也會抽出一部分來維修父母的房子，而剩餘的金額則會存下來以便未來使用。

安東尼在自家附近買了一張3美元的彩券，意外抱回200萬美元的獎金。示意圖／Ingimage
安東尼在自家附近買了一張3美元的彩券，意外抱回200萬美元的獎金。示意圖／Ingimage

彩券 樂透 富翁

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