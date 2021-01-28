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覺得被騷擾！一句「你今天很帥」引殺機 他被室友活活捅死

聯合新聞網 / 綜合報導
男子見室友準備外出，便稱讚他「你今天怎麼看起來這麼帥，要去哪裡啊？」，不料卻因此引來殺身之禍。示意圖，非新聞當事人。圖／Ingimage
男子見室友準備外出，便稱讚他「你今天怎麼看起來這麼帥，要去哪裡啊？」，不料卻因此引來殺身之禍。示意圖，非新聞當事人。圖／Ingimage

一句無心的慰問竟引來殺身之禍！日前，印尼一名男子見室友準備外出，便稱讚他「你今天怎麼看起來這麼帥，要去哪裡啊？」，不料這句話卻成了導火線，室友因覺得自己遭到侵犯，憤而拔刀相向、對著該男子及他的友人猛砍，男子因失血過多喪命，其友人則還在醫院急救觀察中。

根據《Coconuts Jakarta》報導，該名印尼男子因工作的緣故，與45歲的室友同居在廖內省的一處民宅中。一日，男子見室友要外出，便打招呼式的稱讚了一句「你今天怎麼看起來這麼帥，要去哪裡啊？」，沒想到這句話卻成為命案的開端，該室友覺得自己的隱私遭到侵犯、沒有受到基本的尊重，因而起了殺心。

怒火遏止不住，室友便趁著男子與友人前往工作地時， 拿著刀並騎著機車追趕，見到兩人便是一陣猛砍，男子的右腹部中了兩刀，失血過多送醫不治，友人則被砍了一刀，目前仍在醫院觀察中。

無心的一句慰問釀成了悲劇，警方接獲報案後，也隨即將該名犯案男子以蓄意謀殺罪逮捕，其最重可判處無期徒刑或是死刑。

男子見室友準備外出，便稱讚他「你今天怎麼看起來這麼帥，要去哪裡啊？」，不料卻因此引來殺身之禍。示意圖／Ingimage
男子見室友準備外出，便稱讚他「你今天怎麼看起來這麼帥，要去哪裡啊？」，不料卻因此引來殺身之禍。示意圖／Ingimage

印尼 室友 命案 殺人

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