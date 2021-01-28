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玩遊戲撈小金魚回池塘放養 存活40幾年「轉大人」變身巨獸
金魚小巧可愛，許多人都喜歡將牠飼養在玻璃魚缸裡觀賞；不過，最近國外有一名網友分享親戚在40多年前在慶典上玩遊戲贏得一隻金魚，牠被帶到住家附近的池塘放養，沒想到一活活了40幾年，長成一頭跟幼童差不多高的「大魚怪」。
一名網友在網路論壇「Reddit」分享照片，表示40多年前，爸爸的親戚在一場慶典上玩遊戲贏來一隻金魚，他把這隻金魚帶到住家附近的池塘放養，沒想到牠一活活了40幾年，直到上週才過世。
40+ years ago my Dad's cousin won a goldfish at a carnival game and placed it into their pond. It died last week. from r/mildlyinteresting
從照片可見，原本的小金魚活了40多年，已經長到與幼童差不多高，照片中的男子需要費勁才能將牠抱起，而普通釣魚箱也只能勉強將牠裝下，可見當年的小金魚已成一隻「大魚怪」。
對於金魚能存活幾十年且長成如此巨大，許多網友都相當震驚，紛紛猜測這應該不是金魚，而是一條錦鯉。原PO也回應到，「過去曾有紀錄一隻金魚存活了43年，但我也越來越懷疑牠應該是一隻錦鯉」。
40+ years ago my cousin won a goldfish and placed it into their pond. Last week, it finally died. from r/pics
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