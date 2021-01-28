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身高太矮一度被拒入學 91公分高的他要成為「世界最矮醫生」

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／截自YouTube
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印度一名男子罹患怪病，他在19歲時身高依然只有91公分、15公斤。雖然矮小的身型給他帶來很多不便，但這也使他立志成為一名醫生，能幫助需要幫助的人。即使醫學院一度因他的身材「無法處理緊急狀況」而拒絕他入學，但他和家人卻不放棄，最後終於入學。

根據YouTube頻道《Truly》，賈內許（Ganesh Baraiya）來自印度古吉拉特的一個普通農家，家裡有2個兒子、7個女兒。家人說，他剛出生時一切正常，但直到他5歲時，他們發現他的身高竟然一直沒有增加。帶去給醫生看，醫生只表示他的病「十分特殊」，直到現在仍然不知道是什麼原因所導致。

因為這樣的身高， 賈內許常被誤認為是小孩，日常生活也常需要別人幫忙。但他非常認真於學習，他很小就立志讀醫學院、成為一名醫生，他的父母也對此非常鼓勵。沒想到當他好不容易通過醫學院考試，醫學院竟以他身高太矮為由，拒絕了他的入學。他們因此上訴到最高法院，結果法院判定違法，賈內許才得以成功入學。

現在賈內許已經完成醫學院一年級的學業，他的夢想是能為那些付不出醫藥費的病患提供醫療。他的老師表示，他相信賈內許終會成功，若能夠有像他那樣的醫生出現，會是全印度的驕傲。

印度 醫學院

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