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玩笑太超過！他騙妻驗小孩DNA「無血緣關係」 網砲轟

聯合新聞網 / 綜合報導
丈夫騙妻子去驗孩子的DNA發現孩子不是他的。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）
丈夫騙妻子去驗孩子的DNA發現孩子不是他的。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，一名女子剛生下寶寶4個月，丈夫突然不理睬她，還讓女子承擔全部的育兒工作，女子追問丈夫後，對方說：「驗了寶寶DNA發現不是他的親生孩子」，女子聽了大崩潰，丈夫才嘻皮笑臉的回應：「是開玩笑的啦！」

女子表示丈夫跟他的家人很樂於「惡作劇」，但常常做得太超過，丈夫曾經在他們婚禮當天假裝弄丟家鑰匙，還假裝帶女子去參加婚宴，到現場發現根本沒有其他人。

女子提到丈夫在她最近生完小孩後終於「回歸正軌」，並共同致力於育兒工作。但最近丈夫突然不碰小孩、整整避開女子2天，還拒絕告訴她出了什麼問題。

丈夫後來說他媽媽認為小孩長得不像他，建議他去做個DNA檢測，測出來的結果顯示「小孩真的跟他無血緣關係」，他決定搬出這個家，並會在早上聯繫律師。

女子大叫丈夫「騙子」，還要求查看DNA測試結果。丈夫先是紋風不動，最後突然爆笑出來說「這是開玩笑的啦」，女子對丈夫咆哮，並說自己過去2天為此疲憊不堪。丈夫要她放鬆，說這只是他跟堂兄「策劃」的惡作劇。

網友womaninterrupted認為女子的丈夫是個「幼稚的笨蛋」認為如果不能成熟負責一點，這段婚姻不會長久。網友Holymoly73也說丈夫這麼做，「對新手媽媽很殘酷，如果媽媽罹患產後憂鬱症，結局可能會很悲慘。」

網友WelshTrekkie提到：「雙方都要認定有趣才能稱為『玩笑』，否則就是霸凌。」網友lastonestanding則表示：「這個玩笑持續了2天而不是2分鐘，一點都不好笑。如果我是女子的媽媽，會要她認真考慮是否跟丈夫走下去。」

新手媽媽 婚姻 霸凌 產後憂鬱 DNA

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