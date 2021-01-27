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影／打破金氏世界紀錄！他一分鐘用嘴巴接住54粒爆米花

聯合新聞網 / 綜合報導
男子在1分鐘內用嘴巴接住54粒爆米花。圖／取自 David Rush YouTube
男子在1分鐘內用嘴巴接住54粒爆米花。圖／取自 David Rush YouTube

美國愛達荷州一對男子日前合力打破金氏世界紀錄（Guinness World Records），其中1名男子在1分鐘內用嘴巴接住另1名男子扔擲的54粒爆米花。

美國通訊社合眾國際社（UPI）報導，負責用嘴巴接住爆米花的拉什（David Rush）之前為了推廣理工科（STEM）教育以及籌集經費，曾打破超過150項金氏世界紀錄，包括在1分鐘內堆疊最多的濕肥皂、1分鐘吃掉最多藍莓、30秒堆疊最多奧利奧（OREO）餅乾等。這次幫忙瞄準爆米花到拉什嘴裡的是他的鄰居漢農（Jonathan Hannon）。

他們倆在1分鐘內丟接54粒爆米花，打破2016年費曼（Ashrita Furman）和拉欽（Bipin Larkin）締造的37粒紀錄。

拉什在1分鐘內必須很快的接住爆米花，再迅速吐掉接到的爆米花，空出嘴巴準備接下一個爆米花。他認為用嘴巴接爆米花最困難的部分是「預測重量很輕的爆米花落點」，而爆米花的黏性也會導致失敗。

金氏世界紀錄

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