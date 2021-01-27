怎麼掉的？水肥車裡發現戒指豋上新聞 失主出面是名外科醫生

美國新罕布什爾州電視台WMUR-TV報導，當地化糞池公司在一輛水肥車裡發現一枚結婚戒指，最後竟找到戒指主人。

報導指出，化糞池公司Rowell’s Services在清理卡車時發現這枚戒指，表示這是4年來在水肥車發現的第2枚戒指。Rowell’s Services在歸還戒指給主人前，還特別請珠寶商清潔和擦亮戒指，讓戒指的外觀和氣味都跟新的一樣。

戒指主人吳（Andrew Wu）是名外科醫生，他說是上個月工作時弄丟戒指：「我去工作時都會帶著戒指，但換衣服跟手術服時總會拿下戒指，這是我的壞習慣。所以那天回家時發現戒指不見，我心想可能再也找不回戒指了，當然頗沮喪。」

直到本月初吳在電視上看到水肥車裡找到戒指的故事，連忙聯繫化糞池公司。化糞池公司確認吳的描述跟撿到的戒指完全吻合，最終物歸原主。

吳表示他的小孩看到戒指說「這戒指之前泡在汙水裡，完全不想碰！」吳樂見這個故事有美好且令人愉快的結局，透露自己丟掉戒指後就改戴5美元（約合新台幣140元）的戒指上班，「因為下一次可能就沒這麼幸運了。」