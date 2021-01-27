感謝健忘丈夫跟會錯意店員 雙重好運讓她刮中2800萬元

美國阿肯色州一名女性上週買刮刮樂，刮中100萬美金（約合新台幣2800萬元）。這筆可觀的意外之財竟得歸功於健忘的丈夫跟會錯意的店員。

美國阿肯色州電視台KAIT 8報導，當地女性米德布魯克（Carrie Middlebrook）19日前往雜貨店購買丈夫忘了帶回家的東西，結帳時她突然想買幾張刮刮樂，便跟店員說要買「一張2美元（約合新台幣56元）的刮刮樂、兩張10美元（約合新台幣280元）的刮刮樂，以及一張5元（約合新台幣140元）大樂透」。

但店員誤解米德布魯克的意思，最後給她一張20美元（約合新台幣560元）的「1百萬大驚喜」（$1 Million Spectacular）刮刮樂。米德布魯克回到車上開始刮手上的刮刮樂，當她刮出第一個數字「 1」時，她以為自己贏得100美元（約合新台幣2800元），最終她發現後面出現「百萬」當場喜極而泣。

米德爾布魯克表示雜貨店到她家的車程只有5公里，但她當下感覺有500公里。她打給正在煮晚餐的丈夫麥可（Mike），要他到家門外。

麥可說自己打開米德爾布魯克的車門時，發現她一邊哭一邊發抖，以為她的車撞到了鹿：「接著我看到刮刮樂，簡直不敢相信！」

報導指出，這對結婚20年的夫妻當天吃不下也睡不著。他們計畫將這筆獎金一部分償還房貸和車貸，剩下的大部分獎金則拿來做退休金。