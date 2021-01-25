快訊

8男3女一絲不掛上陣 警攻堅進場先送口罩高喊「戴好」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超怕看牙醫！他蛀牙痛一年 最終「拿鉗子」DIY拔牙後續更慘

聯合新聞網 / 綜合報導
艾利森（Jamie Ellison）有長達一年的時間臼齒蛀牙。 示意圖／ingimage
艾利森（Jamie Ellison）有長達一年的時間臼齒蛀牙。 示意圖／ingimage

住在英國哈德斯菲爾德（Huddersfield）的艾利森（Jamie Ellison）有長達一年的時間，忍受著臼齒蛀牙的痛苦折磨，除了他本身有牙醫恐懼症外，更因新冠疫情期間找不到國民保健署（NHS）的牙醫。沒想到最後他竟然決定使用鉗子自行「DIY拔牙」，儘管拔牙完的當下成功擺脫牙痛的困擾，但不久後牙齦嚴重腫脹，甚至導致下巴舊傷復發。

據英國媒體《約克郡生活報》報導指出，48歲的艾利森忍受了長期的牙痛後，因疫情期間找不到一般的牙醫，也不知道能夠求助急診牙科，最後竟決定自己動手開始拔牙。他也形容，拔牙當下的牙齒本身就已經鬆動，而且快要掉下，但他就想著「管它的，我可以自己拔出來，以前的人也這樣做」，於是使用一把鉗子和一根竹籤當作槓桿，一口氣直接拔掉牙齒。

而關於艾利森牙痛的起因，是因為某次癲癇時撞破下巴，被釘入金屬片與4根螺絲釘，固定下顎位置，留下持續併發症與牙齒咀嚼問題。最後，艾利森受不了牙痛，自己用鉗子拔掉牙齒後，雖立刻舒緩疼痛，但牙齦卻開始嚴重腫脹，讓他形容自己「看起來像隻花栗鼠」。而在拔牙6個月後，艾利森終於克服恐懼，前往急診接受牙醫治療，目前他仍在處理因牙齦腫脹導致的金屬板露出、螺絲釘鬆脫問題的療程。

牙齒 牙醫 蛀牙 DIY

延伸閱讀

交屋後12天房子被炸成廢墟 女買預售屋驚覺建商偷工減料

二度延期！預售屋多拖8個月交屋 內行人「教看合約」曝原因

台灣難守變種病毒入侵！蘇偉碩籲：蔡總統應宣布鎖國

被鐵道迷惹到爆氣？火車乘務員在車上怒比中指

相關新聞

超怕看牙醫！他蛀牙痛一年 最終「拿鉗子」DIY拔牙後續更慘

住在英國哈德斯菲爾德（Huddersfield）的艾利森（Jamie Ellison）有長達一年的時間，忍受著臼齒蛀牙的痛苦折磨，除了他本身有牙醫恐懼症外，更因新冠疫情期間找不到國民保健署（NHS）的牙醫。沒想到最後他竟然決定使用鉗子自行「DIY拔牙」，儘管拔牙完的當下成功擺脫牙痛的困擾，但不久後牙齦嚴重腫脹，甚至導致下巴舊傷復發。

失戀男獨得1億彩券獎金 會送前女友冰箱、洗衣機「安慰獎」

南非一名30多歲的男子上周贏得當地彩券Powerball最大獎6千萬南非蘭特幣（約合新台幣1億1千萬元），而這名走運的男性前不久才剛跟女友分手。

日本高中男教師扮女裝闖女湯 行跡可疑當場遭逮

日本一名男性高中教師異想天開，男扮女裝後在凌晨時段闖入一處入浴設施的「女湯」，但因為行跡可疑被其他入浴客通報業者制止，隨...

冰島男子失去雙臂二十年 接受移植手術創全球先河

冰島男子菲力克斯（Felix Gretarsson）在二十年前因為遇上意外而失去雙臂，不過他在1月接受全球首宗雙臂連肩膀移植手術，令他的人生帶來巨大變化。

水電工「花2年沒排到手術」忍無可忍 竟用美工刀DIY自切囊腫

澳洲一名水電工手部長了囊腫，卻因為等了2年還排不到手術，竟「DIY」將美工刀消毒後再自行開刀。儘管「手術」後3個月，該名男子稱傷口已經完全癒合，但醫生呼籲這舉動風險實在太大，請民眾不要輕易嘗試。

男學網紅挑戰「韓國辣雞泡麵」 牙麻痺臉腫脹左耳失聽覺

韓國「火辣雞麵」一直都是喜歡吃辣的人指定挑戰的商品，部分的人能夠忍受地獄般辣感，但還是有些人沒辦法通過挑戰，甚至傷害了自己的身體。日前就有一名英國男子在亞馬遜（Amazon）上買了2倍香辣雞肉口味的韓國辣雞泡麵，沒想到才吃第一口牙齒就開始發麻、手指發熱，耳朵一度聽不到聲音。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。