失戀男獨得1億彩券獎金 會送前女友冰箱、洗衣機「安慰獎」

南非媒體目擊者新聞台Eyewitness News報導，當地一名30多歲的男子上周贏得當地彩券Powerball最大獎6千萬南非蘭特幣（約合新台幣1億1千萬元），而這名走運的男性前不久才剛跟女友分手。

這名在金融業工作的男子表示他不打算辭職現有工作，計畫將大部分獎金用於投資，確認帳戶裡的數字持續增長，部分獎金則會捐給動物以及因疫情受影響的人。他在接受Eyewitness News訪問時直誇前女友很棒，只是兩人因某些原因無法走下去，但仍祝福對方一切順利。

男子說分手當下心情很鬱悶，開獎當下前女友已搬離他們同居的公寓，他得知中獎後立刻跑去沖澡，以確認自己不是在作夢：「一切都是真的，幸運女神站在我這邊，但顯然沒站在前女友那邊。」

男子補充：「哦，我想送前女友一台冰箱，或許還有一台洗衣機，只是想跟她說『不要不開心』。」

網友SalfordRed2020認為男子跟女友分手時機正好，並建議男子未來跟新歡步入禮堂前一定要簽「婚前協議書」。