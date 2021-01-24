冰島男子失去雙臂二十年 接受移植手術創全球先河

冰島男子菲力克斯（Felix Gretarsson）在二十年前因為遇上意外而失去雙臂，不過他在1月接受全球首宗雙臂連肩膀移植手術，令他的人生帶來巨大變化。

菲力克斯原本是一名電力工人，他在1998年1月12日在冰島的一處高壓電塔工作時，雙手遭1.1萬伏特電力燒傷，更令他從高空跌落雪地，全身出現多處骨折和內傷。他在醫院昏迷三個月，期間醫生切除他的雙臂，之後也接受包括肝臟移植等手術。

法國著名移植專家迪貝爾納（Jean-Michel Dubernard）到冰島出席一個會議時，菲力克斯問對方移植雙臂的可能。結果醫療專家花了多年時間才找到合適的捐贈者，為菲力克斯實現「最大的夢想」——該手術4個醫療團隊進行，減低移植的時間。

菲力克斯在法國里昂（Lyon）接受手術後，目前仍在留醫，從醫院看片段顯示，他對於手術成果感到非常滿意。醫生團隊1月22日表示，手術內容涉及重塑肩膀，目前沒有出現嚴重後遺症，並認為他的右手恢復功能的前景比左手大。主診醫生阿拉姆（Aram Gazarian）認為，菲力克斯未來數年都要重新適應和康復，假如他可以恢復彎曲手臂，其人生就會截然不同。

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文章授權轉載自《香港01》