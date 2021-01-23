17歲美女拍片教「養蚊吸血」引千萬點擊 網友起鬨：想當蚊子

天下寵物無奇不有，竟然有人養蚊？印尼1名17歲少女最近上傳養蚊影片爆紅，在TikTok（抖音）吸引逾千萬次點擊，影片中她將寵物蚊「莫莉」放到大腿上讓牠吸血，看得網友嘖嘖稱奇。其後有人發現片主是名美女，紛紛起鬨高呼「想當蚊子」。

少女接受當地媒體訪問稱她只當養蚊是娛樂，未料平日拍片都沒有這麼多點擊，但主角變蚊子，點擊率高得像病毒式傳染，不禁笑言「很可悲」。不過有網民質疑影片是炒作，指蚊子會傳染病毒，呼籲大家不要養蚊子。

印尼雅加達17歲女生蜜雪兒（Michelle Serafin）不時在IG及TikTok等平台分享美照及跳舞影片，但她日前上傳的「養蚊片」卻意外爆紅。蜜雪兒拍片示範如何餵自己的寵物蚊「莫莉」，網友驚訝要養蚊即是要餵血液，她先展示放在小玻璃瓶內的蚊，然後打開蓋子，將瓶口放在自己的大腿上，讓蚊子飛到她的大腿吸血，還形容「很有趣」。另1條影片就顯示她由牠自由飛行，還用瓶子裝起牠。

有網友質疑蜜雪兒是否真的讓蚊子吸血，並把牠當寵物，抑或是純粹拍片吸引流量，因為這段餵蚊影片已勁吸逾900萬次瀏覽、放蚊的影片也破百萬，合共賺得逾1000萬瀏覽量。甚至有網友為女生感到憂慮，「你還好嗎，姊妹？」有人則說看完畫面後覺得很不安，形容2021年每天都好像愈來愈奇怪。不過有網友留意到蜜雪兒原來是個美女，竟稱「想當蚊子」。

蜜雪兒向當地媒體承認將養蚊當成「娛樂」，是有天她發現被蚊咬，剛好用瓶子抓起，好像突然了感情似的，覺得幫牠改個名當寵物會很有趣，才取名「莫莉」。蜜雪兒又稱感受到蚊子有和自己一樣的血肉，因為牠咬過自己後，「已經流住相同的血了」，又曾試過用水果來餵蚊。因為莫莉不會飛很遠，蜜雪兒即使將牠放出玻璃瓶外，都很容易重新捉回來。

蜜雪兒續稱，自己對於養蚊影片被瘋傳感到很震驚，又覺得很好笑，因為她經常拍TikTok，但未試過有影片這樣多人看，笑言影片看不見她的樣子才被病毒式瘋傳，而主角竟然是隻蚊，「這很可悲」。她又透露有網友跟着一起養蚊，有影片見到蚊子腿上有白色條紋，她馬上警告對方別捉到會傳播登革熱的蚊子（白紋伊蚊）。

不過，有不少網友質疑影片是炒作，指蚊子以不規則飛行，拍死都不容易，何況把同1隻蚊放又捉回，同時也指蚊子會傳染病毒，「根本不該養」，甚至斥蜜雪兒做了很壞的示範，呼籲大家不要學養蚊子。

蜜雪兒不時分享美照。（michelleserafin IG）

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文章授權轉載自《香港01》