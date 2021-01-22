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不浪費！家中20尾錦鯉缺氧死亡 飼主「煮湯吃下肚」網驚呆

聯合新聞網 / 綜合報導
馬來西亞一名女子近日因為家中飼養的錦鯉死亡，為了不要浪費，把牠們煮成魚湯喝下肚。 圖擷自阿曼達（Amanda Omeychua）臉書
馬來西亞一名女子近日因為家中飼養的錦鯉死亡，為了不要浪費，把牠們煮成魚湯喝下肚。 圖擷自阿曼達（Amanda Omeychua）臉書

馬來西亞一名女子近日因為家中飼養的錦鯉死亡，為了不要浪費，就把牠們煮成魚湯喝下肚，引發網友熱議。

住在八打靈再也市（Petaling Jaya）的阿曼達（Amanda Omeychua），近日在臉書分享把錦鯉煮成魚湯的照片。她稱家裡養了40幾條魚，但女傭某次忘記把池塘的氧氣泵打開，導致其中的20條魚缺氧死亡。

為了不要浪費，阿曼達將這些魚拿來料理，按照「皇家菜餚傳統食譜」烹飪。至於魚肉的口感如何，她說吃起來像巴丁魚（馬國五大名魚之一），她也指出畢竟已經挽救不了這些魚的生命了，吃掉總比浪費好。

事實上，雖然錦鯉通常是用來觀賞的，但牠的肉質十分軟嫩，是可以吃的，不過因為其腥味較重，且為了保持鮮豔的外表，通常會被餵食對人體有害的物質做為飼料，因此一般人不會食用，加上通常觀賞用的錦鯉價格不斐，因此還是推薦大家吃其他CP值更高的魚類為佳。

「錦鯉湯」引發網友討論。 圖擷自阿曼達臉書
「錦鯉湯」引發網友討論。 圖擷自阿曼達臉書

馬來西亞

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