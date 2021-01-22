快訊

學測國文題本1.2萬字！多文言文、作答時間緊迫

部桃住院病患採檢陰性出院 看牙又換到長庚就醫才確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

變態男害2命！先殺父提頭顱逛大街 再殺友人扯腸當圍巾

聯合新聞網 / 綜合報導
烏克蘭一名30歲男子先殺父親、提其頭顱逛大街，再殺害友人後，將其腸子挖出掛在脖子上當圍巾，當場震驚許多目擊民眾。圖擷自太陽報
烏克蘭一名30歲男子先殺父親、提其頭顱逛大街，再殺害友人後，將其腸子挖出掛在脖子上當圍巾，當場震驚許多目擊民眾。圖擷自太陽報

烏克蘭近日發生一起駭人命案，光天化日之下，一名30歲男子波諾馬連科（Dmitry Ponomarenko）被鄰居發現拿著人類頭顱在大街上閒晃，脖子上更圍著一條「人類腸子」，警方經調查發現，頭顱跟腸子竟分別來自他的父親及友人。

根據《太陽報》報導，一位目擊鄰居向警方通報，波諾馬連科從容的坐在戶外板凳上抽菸，但他手上卻提著一顆「頭顱」在大街上亂晃。可怕的是，他的脖子上更圍著一條「人類腸子」，讓街上許多目擊民眾當場嚇壞。

警方獲報後隨即趕往逮捕波諾馬連科，他們逮捕時發現他手中那顆頭顱竟是他父親的，警方到波諾馬連科住處搜索時，還發現他父親的屍體被斬首後就被放置在床上。

除此之外，他家廚房內還有另一具男屍，死者為其家族友人、32歲的丹陳柯（Aleksandr Demchenko），波諾馬連科將他的屍體頗開，拉出內臟，並將腸道掛在脖子上「當成圍巾」。

警方問他為何要殺人時，他竟只回應短短一句「因為我必須這麼做」，令人髮指行徑讓執法部門對他提起雙重謀殺的刑事訴訟，若被定罪，他將面臨最高15年的牢獄之災。

延伸閱讀

父母放任兩鄰居虐殺4歲女兒 只因對方聲稱「為了除掉惡魔」

吃飯時間顧玩手機 14歲童手機遭沒收「一氣之下狠殺爺爺」

不想癌逝哥哥火化！他找朋友出主意 灌醉殺害路人頂替火葬

拆違建掉出屍體！ 揭20年前房仲殺客戶「水泥藏屍」真相

相關新聞

男到朋友家中作客 起床一看「下體消失」恐被好友泡酒吃掉...

出國在外千萬要注意安全，尤其是飲酒作樂更要小心！日前一名51歲男子到非洲肯亞旅遊，因緣際會結識當地朋友，便到對方家作客，沒想到玩的太嗨...

變態男害2命！先殺父提頭顱逛大街 再殺友人扯腸當圍巾

烏克蘭近日發生一起駭人命案，光天化日之下，一名30歲男子波諾馬連科（Dmitry Ponomarenko）被鄰居發現拿著人類頭顱在大街上閒晃，脖子上更圍著一條「人類腸子」，警方經調查發現，頭顱跟腸子竟分別來自他的父親及友人。

逛到打烊被反鎖店內！老婦站櫥窗喊救命 竟被誤當「假人模特兒」

上週五（15日）晚間，西班牙一名87歲老婦人到一家中國飾品店購物，但不巧遇到店員閉店打烊，而店員也未仔細檢查就將老婦人直接鎖在店裡，她只好摸黑走到面向街道的玻璃櫥窗向路人求救，期間還有許多人誤認她是「假人模特兒」，所幸最後有好心人幫忙報警，才將她平安救出。

爸送禮基因檢測盒！網紅揭生父竟是億萬富翁 尋親慘遭冷回應

來自美國田納西州（Tennessee）的網紅麥克唐納（Cat McDonald）日前在抖音上拍片分享自己的身世之謎。她收到父親送給全家人的DNA試劑盒當作禮物，豈料當她測完卻發現父親並非生父，她的生父竟是一名億萬富翁，當她千里迢迢來到生父所經營的企業總部時，生父竟聽見她的名字就果斷拒於門外，讓這段故事更加撲朔迷離。

爹有27妻150子！ 兒曝驚人家庭環境：長子還比老么大43歲

加拿大一個「一夫多妻」家庭非常有名，現年64歲的溫斯頓•布萊克莫爾（Winston Blackmore）總共有高達27名妻子、150名孩子。而他其中的幾名兒子近日在網路上分享他們非比尋常的成長過程，引發外界討論。

日本把鯛魚燒「詭異搭配」台灣這小吃 網崩潰：快住手！

台灣的小吃美食享譽國際，其他國家常常會把台式小吃結合當地料理，像先前珍珠奶茶爆紅時，日本就有推出珍珠拉麵、珍珠泡飯、珍珠披薩等等，詭異的搭配讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。