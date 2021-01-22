變態男害2命！先殺父提頭顱逛大街 再殺友人扯腸當圍巾

烏克蘭近日發生一起駭人命案，光天化日之下，一名30歲男子波諾馬連科（Dmitry Ponomarenko）被鄰居發現拿著人類頭顱在大街上閒晃，脖子上更圍著一條「人類腸子」，警方經調查發現，頭顱跟腸子竟分別來自他的父親及友人。

根據《太陽報》報導，一位目擊鄰居向警方通報，波諾馬連科從容的坐在戶外板凳上抽菸，但他手上卻提著一顆「頭顱」在大街上亂晃。可怕的是，他的脖子上更圍著一條「人類腸子」，讓街上許多目擊民眾當場嚇壞。

警方獲報後隨即趕往逮捕波諾馬連科，他們逮捕時發現他手中那顆頭顱竟是他父親的，警方到波諾馬連科住處搜索時，還發現他父親的屍體被斬首後就被放置在床上。

除此之外，他家廚房內還有另一具男屍，死者為其家族友人、32歲的丹陳柯（Aleksandr Demchenko），波諾馬連科將他的屍體頗開，拉出內臟，並將腸道掛在脖子上「當成圍巾」。

警方問他為何要殺人時，他竟只回應短短一句「因為我必須這麼做」，令人髮指行徑讓執法部門對他提起雙重謀殺的刑事訴訟，若被定罪，他將面臨最高15年的牢獄之災。