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逛到打烊被反鎖店內！老婦站櫥窗喊救命 竟被誤當「假人模特兒」
上週五（15日）晚間，西班牙一名87歲老婦人到一家飾品店購物，但不巧遇到店員閉店打烊，而店員也未仔細檢查就將老婦人直接鎖在店裡，她只好摸黑走到面向街道的玻璃櫥窗向路人求救，期間還有許多人誤認她是「假人模特兒」，所幸最後有好心人幫忙報警，才將她平安救出。
根據外媒《二十分鐘報》報導，西班牙北部城鎮托雷拉韋加（Torrelavega），上週五（15日）一名老婦人在當地一家商店購物，但恰巧碰上店家打烊的時間點，店員未確認就將大門鎖上離開，獨留老婦人在店裡。
當老婦人發現自己被鎖在店裡時，店員早已走遠，她只好走到透明的玻璃櫥窗前向沿街走過的路人求教，希望有人能發現她並將她救出來，但沒想到許多人都將老婦人誤認成「假人模特兒」。直到半個多小時後，才有一位路人發現異狀，趕緊通報警方。
警方獲報後，除了派來3名警力支援，也找來1名鎖匠到場協助開鎖，並於晚上9點多成功將她救出。事後，這名老婦人受訪指出，「由於商店內部是深長型走廊，店員卻沒發現我還待在裡面就打烊了，當時天色已晚，我花了一些時間才找到玻璃櫥窗，我站在那裡求救，幸好最後有人發現我」。
2021 empieza genial jajaja, dejan encerrada a una señora en los chinos de 4 caminos. Simplemente Torrelavega 😂 pic.twitter.com/NOj0XdLNTY— Javier GR 💢 (@javiergr912) January 16, 2021
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