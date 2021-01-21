快訊

有影！新航緊急閃避不明飛行物體 乘客拍下驚險過程

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本把鯛魚燒「詭異搭配」台灣這小吃 網崩潰：快住手！

聯合新聞網 / 綜合報導
日本把小籠包當作鯛魚燒的內餡。圖／翻攝自Dcard
日本把小籠包當作鯛魚燒的內餡。圖／翻攝自Dcard

台灣的小吃美食享譽國際，其他國家常常會把台式小吃結合當地料理，像先前珍珠奶茶爆紅時，日本就有推出珍珠拉麵、珍珠泡飯、珍珠披薩等等，詭異的搭配讓台灣人看了哭笑不得，日前有網友發現這次日本更絕了，竟把鯛魚燒與小籠包搭配在一起！

原po在「Dcard發文表示，腦洞大開的日本人真的是沒有極限，這次竟然把鯛魚燒的餡料換成小籠包，雖然她個人有在愛炒麵麵包，但小籠包與鯛魚燒這種搭配就是非常奇妙，直言「想在日本賺哈台族的錢也不是這樣吧」。

原po接著說，日本把珍珠搭配鹹食的料理系列是讓她最生氣的組合，但這次的小籠包跟鯛魚燒實在也是不遑多讓，怒吼「小籠包跟鯛魚燒給我分開啦！不准隨便在一起」，並詢問「大家覺得這個創新料理可以嗎？」

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「幹嘛不直接用肉餡啦」、「這什麼獵奇食物，不如直接把肉餡包進去」、「一種吃澱粉配澱粉，假裝裡面有很多肉的感覺」、「快住手...整個沒食慾了」、「誰來阻止日本人」。

雖然多數網友不能接受，不過有網友表示「可是我覺得看起來還滿好吃的欸！可能是因為我很不喜歡甜食，所以傳統的鯛魚燒一點都不愛」、「我覺得滿有創意的，看到會買一個來吃吃看」。

另外還有網友反擊，其實許多台灣的日式料理也都被更改，表示「在台灣味增湯還被加了貢丸」、「可是我們把拉麵加在披薩上呢」。

日本把小籠包當作鯛魚燒的內餡。圖／翻攝自Dcard
日本把小籠包當作鯛魚燒的內餡。圖／翻攝自Dcard
日本把小籠包當作鯛魚燒的內餡。圖／翻攝自Dcard
日本把小籠包當作鯛魚燒的內餡。圖／翻攝自Dcard

Dcard 日本

延伸閱讀

日本法院首判決 國籍法不容許雙重國籍合憲

籃球／日籃協來函2月7日前不開放簽證 籃協靜待消息

鬼滅「大正鄉愁」歷史美夢：日本過度浪漫的黑暗史觀？

日本緊急事態發布兩周 各地新增確診未明顯減少

相關新聞

男到朋友家中作客 起床一看「下體消失」恐被好友泡酒吃掉...

出國在外千萬要注意安全，尤其是飲酒作樂更要小心！日前一名51歲男子到非洲肯亞旅遊，因緣際會結識當地朋友，便到對方家作客，沒想到玩的太嗨...

日本把鯛魚燒「詭異搭配」台灣這小吃 網崩潰：快住手！

台灣的小吃美食享譽國際，其他國家常常會把台式小吃結合當地料理，像先前珍珠奶茶爆紅時，日本就有推出珍珠拉麵、珍珠泡飯、珍珠披薩等等，詭異的搭配讓...

爹有27妻150子！ 兒曝驚人家庭環境：長子還比老么大43歲

加拿大一個「一夫多妻」家庭非常有名，現年64歲的溫斯頓•布萊克莫爾（Winston Blackmore）總共有高達27名妻子、150名孩子。而他其中的幾名兒子近日在網路上分享他們非比尋常的成長過程，引發外界討論。

刀劍職人耗時一年打造「鬼滅之刃」 網友感動落淚：日本文化精隨

日本動漫電影「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」去年上映後，在打破「神隱少女」成為日本影史最賣座電影，在台灣也奪下2020年度票房冠軍。隨著作品大紅，不少人也開始模仿劇中的角色、道具等等。最近就有日本資深刀劍師傅，成功打造出作品中曾出現過的武士刀。

日本太太挑戰造型便當…老公一看嚇死 網友笑：品味太特殊

有時自帶便當，除了營養美味之外，偶爾弄點造型，更能增添吃飯時的樂趣。不過要弄造型說得簡單，做起來可不容易。最近就有位日本太太，做出外觀太過特殊的造型便當，意外在網上掀起話題。

接單製作「男女生殖器外型」杯子蛋糕 埃及女糕點師被捕

埃及首都開羅一位女糕點師日前為私人派對準備杯子蛋糕，裝飾則按顧客要求做成男女生殖器的形狀，結果店家卻誤送給一群老太太們。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。