刀劍職人耗時一年打造「鬼滅之刃」 網友感動落淚：日本文化精隨

日本動漫電影「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」去年上映後，在打破「神隱少女」成為日本影史最賣座電影，在台灣也奪下2020年度票房冠軍。隨著作品大紅，不少人也開始模仿劇中的角色、道具等等。最近就有日本資深刀劍師傅，成功打造出作品中曾出現過的武士刀。

根據日本媒體「ABEMA TIMES」報導，經常分享刀劍相關影片的youtuber「HoyKey 一刀両断TV」，父親是資歷50年的刀劍鍛造師傅。日前他希望製作一支「集大成」的影片，因此拜託父親製作「鬼滅之刃」中，角色富岡義勇所持有的「日輪刀」，企劃便這麼展開了。

過了一年，父親一手打造的日輪刀，總算在這個月11號完成。有著像鏡子般清澈、鋒利的刀面，上頭還刻著取自作品的「惡鬼滅殺」四個字，實際拿來劈砍也還不含糊。不過HoyKey的父親表示，現代社會對刀劍需求不大，鍛造過程又辛苦，因此不希望兒子繼承刀劍鍛造的家業。

刀身清澈鋒利之外，還刻上了作品中的「惡鬼滅殺」四個字。圖擷取自 youtube

然而這辛苦的鍛造過程，確實感動了不少網友，表示「融合這麼多人的熱情，以及日本傳統的刀劍技術精隨，簡直是『魂之一振』」、「感受到日本傳統職人的技巧深厚」、「日本人啊，這就是你們已經忘卻的日本文化之美」、「看了就不自覺地流淚了」、「為何讚只能按一次，我好想多按幾次」。