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日本太太挑戰造型便當…老公一看嚇死 網友笑：品味太特殊
有時自帶便當，除了營養美味之外，偶爾弄點造型，更能增添吃飯時的樂趣。不過要弄造型說得簡單，做起來可不容易。最近就有位日本太太，做出外觀太過特殊的造型便當，意外在網上掀起話題。
根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，twitter網友「山かつ」最近分享，表示她本來想做一個特殊角色的造型便當，選用了芝麻當頭髮、燒賣當眼睛、豆子當鼻等等。結果排出來的造型，卻是一張歪七扭八，根本看不出來是什麼的臉，讓她大嘆「做造型便當還真不容易」。
キャラ弁って難しいな pic.twitter.com/PPmhDi9drA— 山かつ (@tdkmam2) January 13, 2021
山かつ表示，她這個便當是要做給老公的，所以才因應他的食量，放了大量的米飯和兩大塊燒賣。但就連老公看了之後，都直呼便當樣子「好可怕」。角色倒是沒有特別參考哪部作品，而是憑自己的想法製作。她也感慨要考慮造型之外，還得兼顧菜色、營養等，做起來比想像中的難很多。
不過雖然成品不盡人意，但奇特的造型反而在網路上掀起話題，網友們紛紛表示「品味太過特殊」、「真的不容易」、「這已經可說是此便當限定的角色了，快申請版權吧」、「這世界觀也不錯啊」、「銳利的眼神挺可愛的」、「看起來其實滿好吃的」。
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