一夕致富！他撿到7公斤「鯨魚嘔吐物」市價高達800萬元

泰國20歲漁夫馬哈潘（Chalermchai Mahapan）6日在海邊撿到一個7公斤的塊狀物，經查發現是鯨魚嘴巴吐出來的分泌物，市價高達210,000英鎊（約合新台幣800萬元）。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，馬哈潘當天出海捕魚，因天候不佳提早停船上岸。當他停船靠岸時看到海浪將一個白色塊狀物體推向沙灘，起先他認為這只是塊普通的石頭，但仔細觀察後懷疑這個物體可能價值不斐。

馬哈潘帶著這個神祕的塊狀物諮詢村裡長者，對方告訴他這是「龍延香」，是從抹香鯨腸道膽管分泌出來的物質。龍延香有時會漂浮在海中或沖刷到沿海岸，也可能留在鯨魚肚子裡。龍涎香最初的氣味很難聞，但乾燥後會散發持久的香氣，常被拿來做香水。

馬哈潘請實驗室化驗這塊物體，最後證實為龍延香，目前他以1公斤24,500英鎊（約合新台幣93萬元）的售價等待買家上門。馬哈潘說自己很幸運撿到寶，但強調不急著拋售：「仲介會幫我找國際買主。」

報導指出，2016年4月有人在英國撿到1.57公斤的龍延香，最後以50,000英鎊（約合新台幣190萬元）售出。同年11月3個阿曼漁夫發現80公斤重的龍延香，最後以2,205,942英鎊（約合新台幣8300萬元）售出。