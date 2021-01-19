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新家鏡子不尋常！一拆驚見偷窺密室 揭露前屋主「恐怖身分」

聯合新聞網 / 綜合報導
美國一名18歲女孩安娜貝爾（Annabell Mickelson）近日分享發現家中浴室的鏡子是一塊「雙面鏡」，且裡頭藏了一間詭異密室。圖擷自@annabellmickelson
美國一名18歲女孩安娜貝爾（Annabell Mickelson）近日分享發現家中浴室的鏡子是一塊「雙面鏡」，且裡頭藏了一間詭異密室。圖擷自@annabellmickelson

美國亞利桑那州一名18歲女孩安娜貝爾（Annabell Mickelson）近日與家人搬至新家，但他們一直都對浴室的那面超大鏡子感到不尋常。直到安娜貝爾的父親拆下鏡子後，才發現裡面藏了一間詭異的密室，並在向鄰居打聽後才得知前屋主疑似是一名「毒梟」。

根據《每日郵報》報導，18歲的女孩安娜貝爾日前在Tiktok影音平台上傳一部影片，內容表示最近搬進新家卻覺得浴室內的超大面鏡子非常奇怪，它被牢牢固定在牆面上，但透過這面鏡子反射卻能完全看透客廳全景，於是父親便拿出電鋸將牆面拆除，最後卻發現裡頭竟有一間密室，且布滿電纜線，更有櫥櫃裝潢。

原來，一開始最讓人起疑心的超大面鏡子，是一面「雙面鏡」，可以像一般鏡子照映物品，卻又讓人無法察覺一切都被躲藏在鏡子後方、躲在密室內的人給看透了。

除了詭異的密室外，他們還在車庫找到另一間小閣樓，更可怕的是，甚至曾有陌生男子上門要求挖走埋在庭院某處的2.5萬美金（約70萬台幣）。

事後，他們從鄰居口中打探才得知，前任屋主天天開派對，且房子周遭布滿監視器，這些說法讓安娜貝爾一家確信前屋主應該是一名毒梟。這段影片曝光後，至今累積12萬人次觀看，許多網友也紛紛留言警告安娜貝爾，「會不會還有其他神秘機關？」、「你們應該報警，馬上搬家！」、「當初真不該買下這棟房子」。

監視器 派對

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