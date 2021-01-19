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英潮牌「垃圾袋洋裝」賣近萬元 網友狠酸：我家有一大捲

聯合新聞網 / 綜合報導
網友批評該洋裝很像垃圾袋。圖／取自dailymail
網友批評該洋裝很像垃圾袋。圖／取自dailymail

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國潮牌NU網路商店售價242.5英鎊（約合新台幣9260元）的「提花無袖蓬蓬襯衫洋裝」日前引起當地網友熱議，批評設計及售價「太離譜」！

這件聚酯纖維製成的洋裝網頁的文案寫著：「不對稱前口袋設計，開襟氣球狀蓬蓬襯衫」。原價485英鎊（約合新台幣18521元）一月才以5折價出清。

報導指出，許多人不解商品設計理念，一位網友直言「怎麼看都像垃圾袋。」另一位網友認同表示「我家廚房水槽底下有一大捲，我要發了。」

網友biker freedom說如果看到有人穿這件上街，「肯定會忍不住噴笑出來。」網友Rant79覺得這件連身裙似曾相識，「我以前在萬聖節拿著糖果筒的時候穿過類似的衣服。」

網友srn82表示這件連身裙像個笑話，「應該是賣給錢太多的人。」網友Aurelia批評原價485英鎊實在太離譜，「必須付我一樣的錢我才願意試穿這件衣服，而且得在我家不開燈的情況下試穿，只准我家裡養的貓看到。」

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