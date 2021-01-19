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臨檢變捉姦！警察巧遇老婆幽會小王 超高EQ反應被讚爆

聯合新聞網 / 綜合報導
國外一名警察攔車臨檢卻巧遇妻子與小王幽會，這段影片在網上瘋傳。圖擷自YouTube
國外一名警察攔車臨檢卻巧遇妻子與小王幽會，這段影片在網上瘋傳。圖擷自YouTube

巧合？國外一名警察在公路上攔下一台車準備臨檢，沒想到竟見到自己的老婆與一名陌生男子坐在車內，被他當場抓到老婆外遇幽會，最後這名警察眼看該男似乎不知女對象是有夫之婦便請他自行開車離去，最後再將老婆丟包在四下無人的公路旁，超高EQ的處理方式讓許多網友忍不住直呼「太專業了！」

根據影片內容，綁著馬尾的警察發現老婆外遇後不但沒有動怒，而是先要求男子與老婆下車，並詢問該男子，「你是怎麼認識這女人的？」，得知是透過交友軟體Tinder之後，便又追問「是第1次約會嗎？」男子表示已經是第3、4次了，並好奇反問「為什麼要一直問我們約會的事？」這時警察直接回應「她是我老婆」， 看到對方不知與他約會的這名女子是有夫之婦，警察非但不為難他，還讓他自行開車離去。

等到男子離開後，這名警察告訴老婆「我想我們沒什麼話好說了」，更叫她自己連絡她的媽媽，並要她今晚就把她放在家裡的東西全都搬走，接著就把她留在四下無人的公路上，一臉錯愕的她還驚訝的問「你認真的嗎？」警察便直接開著警車走人。

這段捉姦影片在網上瘋傳，許多網友雖然同情警察撞見被老婆背叛的場景，卻也不禁大讚他相當理智，紛紛留言「警察表現的很冷靜！」、「這警察太專業了吧」、「把這種女人丟在路邊也是應該的」。

警察 臨檢 外遇

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