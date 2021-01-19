快訊

部分本土個案足跡公布！去過桃園南門市場、摩斯漢堡A7店

直播／今增4本土確診 部桃1護理師、2醫護家人、1外籍看護

50歲阿嬤愛看鮮肉捨前夫 跟22歲男友修成正果

聯合新聞網 / 綜合報導
50歲女性(圖右)表示自己常被誤認為為22歲男友(圖左)的媽媽。圖／取自dailymail
50歲女性(圖右)表示自己常被誤認為為22歲男友(圖左)的媽媽。圖／取自dailymail

美國50歲女性霍金絲（Sharon Hawkins）在交友軟體Tinder上邂逅比她小28歲的男性霍普斯坦（Perry Hopstein），兩人日前宣布今年將步上紅毯。

有3位孫子的中學教師霍金絲表示，即便自己常被誤認為是霍普斯坦的媽媽，彼此的年齡差足以成為對方媽媽，「仍不能阻擋我追逐幸福。」霍金絲強調雙方都認定彼此註定走在一起，且不會在乎別人的看法。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，霍金絲5年前跟前夫結束了16年的婚姻。霍金絲提到跟她同齡的前夫一開始很棒，但在婚姻關係結束前幾年「發現自己外出時都會偷瞄其他20多歲的男人。」決定跟隨心中的慾望。

霍金絲將Tinder徵求對象的年齡下限設為19歲，去年一月跟比她3個小孩年齡都小的霍普斯坦配對成功。霍金絲告訴外型如模特兒的霍普斯坦，自己當阿嬤了，但對方不在意。兩人在私訊往返數日後在霍金絲首度見面。霍金絲驚嘆霍普斯坦本人更性感，認為霍普斯坦年輕的軀殼裡住著老靈魂。

霍金絲和霍普斯坦於去年六月正式交往並同居，他們慶幸家人都支持這段關係。霍金絲坦言外出購物或用餐仍常被人誤會他們是母子檔，但最終兩人都能「一笑置之」。

網友loonylin表示10年後霍金絲就60歲了，「不知道霍普斯坦那時作何感想？」網友ziZtzi則遺憾22歲的霍普斯坦「竟已經對人生失去野心，跟50歲阿嬤定下來。」

交友軟體 姐弟戀

延伸閱讀

交往6年男友「假求婚」玩笑影片惹議 網友勸她：快甩掉男友！

兒子跟小六女友聊天 辣媽見「這句話」崩潰：會把兒子打死！

孝順過頭？她與男友家人跨年 男友新年第一吻竟「喇媽媽」

19歲鮮肉激戰主管！想辭職被挽留「不工作也行」 讓他猶豫了

相關新聞

50歲阿嬤愛看鮮肉捨前夫 跟22歲男友修成正果

美國50歲女性霍金絲在交友軟體Tinder上邂逅比她小28歲的男性霍普斯坦，兩人日前宣布今年將步上紅毯。

慎入！她長髮一梳「刷出千隻頭蝨」 網友看吐了：根本動物園

頭蝨寄生於人類的頭髮或頸部的毛髮之中，以嘴上的細齒吸食血液，讓患者感覺頭皮奇癢無比，更是一種容易擴散傳播的感染症。國外一間頭皮治療團隊日前發布影片分享「有史以來最糟糕的頭蝨案例」，讓百萬名網友看了直呼「我快吐了！」，更有人表示「我寧願直接剃光頭」。

狗狗路邊狂吠成功引男救棄嬰 網讚：小英雄

狗狗忠心不二，內在的靈性亦非常高，是人類必不可少的拍擋。菲律賓一狗狗近日成為網民討論對象，全因牠機警發現一垃圾場有棄嬰，於是在路邊不斷吠叫，引起了附近男子注意，最終成功救起了棄嬰，並送到醫院救治。網民激讚牠是見義勇為的小英雄。

「日本最難平交道」要過得下車看操作說明 鐵道業者無奈回應

開車碰到鐵路平交道，看到鈴響了就得停車，沒響就能放心通過，對駕駛而言是再正常不過的習慣。不過日本卻有個平交道，需要駕駛親自下車按鈴才能通過，還要詳讀告示牌說明平交道的「使用方式」，而被選為「日本最難的平交道」。

撒哈拉沙漠下雪了！ 駱駝現身雪地奇景曝光

撒哈拉沙漠一月溫度降至0°C以下，天空降下雪。大雪也覆蓋沙烏地阿拉伯部分地區，低溫只有零下2°C。

男與情趣娃娃結婚 「妻」送修時他跟奇怪物體「搞外遇」

哈薩克男子托洛奇科去年跟情趣娃娃瑪歌結婚，但聖誕節前瑪歌不幸毀損送修。托洛奇科坦承瑪歌離家時他寄情於奇怪物體「背叛」了瑪歌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。