50歲阿嬤愛看鮮肉捨前夫 跟22歲男友修成正果

美國50歲女性霍金絲（Sharon Hawkins）在交友軟體Tinder上邂逅比她小28歲的男性霍普斯坦（Perry Hopstein），兩人日前宣布今年將步上紅毯。

有3位孫子的中學教師霍金絲表示，即便自己常被誤認為是霍普斯坦的媽媽，彼此的年齡差足以成為對方媽媽，「仍不能阻擋我追逐幸福。」霍金絲強調雙方都認定彼此註定走在一起，且不會在乎別人的看法。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，霍金絲5年前跟前夫結束了16年的婚姻。霍金絲提到跟她同齡的前夫一開始很棒，但在婚姻關係結束前幾年「發現自己外出時都會偷瞄其他20多歲的男人。」決定跟隨心中的慾望。

霍金絲將Tinder徵求對象的年齡下限設為19歲，去年一月跟比她3個小孩年齡都小的霍普斯坦配對成功。霍金絲告訴外型如模特兒的霍普斯坦，自己當阿嬤了，但對方不在意。兩人在私訊往返數日後在霍金絲首度見面。霍金絲驚嘆霍普斯坦本人更性感，認為霍普斯坦年輕的軀殼裡住著老靈魂。

霍金絲和霍普斯坦於去年六月正式交往並同居，他們慶幸家人都支持這段關係。霍金絲坦言外出購物或用餐仍常被人誤會他們是母子檔，但最終兩人都能「一笑置之」。

網友loonylin表示10年後霍金絲就60歲了，「不知道霍普斯坦那時作何感想？」網友ziZtzi則遺憾22歲的霍普斯坦「竟已經對人生失去野心，跟50歲阿嬤定下來。」