慎入！她長髮一梳「刷出千隻頭蝨」 網友看吐了：根本動物園

頭蝨寄生於人類的頭髮或頸部的毛髮之中，以嘴上的細齒吸食血液，讓患者感覺頭皮奇癢無比，更是一種容易擴散傳播的感染症。國外一間頭皮治療團隊日前發布一部影片分享「有史以來最糟糕的頭蝨案例」，讓百萬名網友看了直呼「我快吐了！」，更有人表示「我寧願直接剃光頭」。

頭皮治療團隊透過Tiktok平台發布一段影片，分享「有史以來最糟糕的頭蝨案例」，並在網友們觀看影片前事先警告「慎入！你看了可能會不舒服！」。

影片可見，患有嚴重頭蝨的女患者留著長長棕髮，她的脖子圍著塑膠袋並坐在椅上接受治療。只見工作人員向她的頭髮噴灑5下藥劑，隨後用梳子往下一梳，竟有近萬隻頭蝨卡在她的頭髮中。

工作人員用紙巾將梳子輕輕一擦，為數眾多的頭蝨擠成一整團黑色黏液，看來令人作噁。

網友們看了這段噁心影片後，忍不住直呼「這不是頭髮，根本就是動物園」、「我就問一個問題：到底為什麼會變成這樣？」、「請把這女人丟了」、「洗頭很難嗎？」、「我會乾脆直接剃光頭」。