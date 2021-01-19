狗狗路邊狂吠成功引男救棄嬰 網讚：小英雄

狗狗忠心不二，內在的靈性亦非常高，是人類必不可少的拍擋。菲律賓一狗狗近日成為網民討論對象，全因牠機警發現一垃圾場有棄嬰，於是在路邊不斷吠叫，引起了附近男子注意，最終成功救起了棄嬰，並送到醫院救治。網民激讚牠是見義勇為的小英雄。

據菲律賓當地媒體指，在去年平安夜，36歲的瑞維拉（Junrell Fuentes Revilla）本來正在駕駛電動腳踏車，途經小鎮馬蘭加貢（Barangay Magcagong）。當時在路邊的狗狗Blacky不斷向瑞維拉吠叫，引起他的注意，於是疑惑地下車，Blacky即帶着瑞維拉走進垃圾場，他隨即發現草地上有名棄嬰。

瑞維拉指，他近看該嬰兒才發現是名男嬰，最令人咋舌的是嬰兒身上只得一塊毛巾包著，胎盤、臍帶仍在，嚇到瑞維拉連忙報警處理。後來救護人員到場把嬰兒送到醫院緊急救治，調查人員指正積極尋找嬰兒的生母，現時嬰兒正由社工照顧。

當地流浪狗組織「Hope for Strays」後來特意找Blacky，才發現原來牠並非流浪狗，而是由主人古亞（Kuya Lyndon Olingay）及他的家人飼養。古亞稱，Blacky現時1歲半，與其餘9隻狗狗同住，「就算生活有多困苦，即使我貧窮，我仍會餵飽所有狗狗，並把牠們照顧得很好」。

為了答謝Blacky的幫助，「Hope for Strays」連同另一組織「pawssionproject」籌款，更向該戶主人送了不少禮物，例如寵物食品、日用品、食物等。網民紛紛留言大讚Blacky是隻聰明又友善的狗狗，與瑞維拉一樣是英雄，「很有愛」、「多謝Blacky的幫忙」、「希望狗狗以後健康成長」。

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文章授權轉載自《香港01》