快訊

鄭爽驚傳找代孕生2娃！前男友曬照認：保護無辜小生命

傳川普將大赦減刑100人 一人要價5600萬元

曾裝死詐領2500萬養老金的70歲老人 喜迎小23歲的第二春

聯合新聞網 / 綜合報導
英國70歲男子達爾文（圖右）曾和妻子密謀裝死詐領養老金。 圖／取自mirror
英國70歲男子達爾文（圖右）曾和妻子密謀裝死詐領養老金。 圖／取自mirror

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，曾謊報自己死亡、詐領679,000英鎊（約合新台幣2500萬元）的英國70歲男性達爾文（John Darwin）日前和小他23歲的菲律賓籍妻子梅（Mercy May）結婚，兩人定居在菲律賓。

達爾文和梅6年前透過網路相戀後結婚，但由於移民規定梅無法在英國定居。達爾文現在每週仍獲得英國政府發放的134英鎊（約合新台幣5116元）退休金，梅則在菲律賓當地市場經營小本生意。

報導指出，達爾文前妻19年前謊報他划獨木舟失蹤，要求政府付清他所有養老金和保險金，兩人拿這筆錢添購巴拿馬房產，但達爾文在兩人展開新生活的隔年跑去倫敦的警察局投案，自稱「我是失蹤人口」才讓詐騙事跡敗露。

達爾文告訴警察自己患有失憶症，前妻則假裝不知道他還活著。警方發現達爾文假死後便躲在他們海邊住所的一個秘密房間裡，並以一名死去的嬰兒名申請新護照，還騙當時26歲跟22歲的兩個兒子爸爸已經死亡。

最後達爾文獲判入獄6年，前妻入獄6年半。達爾文10年前獲釋，但在8年前因前往烏克蘭會見了他在「外籍新娘網站」認識的25歲女子違反了他的假釋條款。達爾文前妻目前則與2個兒子定居英國。

延伸閱讀

美髮店強迫消費「硬上電棒還收錢」 女氣炸直呼被騙

直銷新手法？以免費演唱會誘騙 還要他「盛裝出席」

日超商詐欺三明治被揭穿 店貼公告懺悔：這麼信任我們真對不起

交往四年竟被男友告詐欺 女氣憤直呼「別讓我再碰到你！」

相關新聞

加國中餐廳菜單落落長「這道我自己不吃！」 老外大讚不踩雷

許多餐廳會自誇「口味第一」、「招牌料理」吸引顧客點菜。然而加拿大蒙特婁一家中華料理餐廳「戴阿姨（Aunt Dai）」逆向操作，菜單上每道菜標註老闆真實評價好比：「這道菜吃起來有咖哩味，不過別期望會『非常』好吃，但是這個選擇很安全而且吃了會很開心」贏得客人青睞。

曾裝死詐領2500萬養老金的70歲老人 喜迎小23歲的第二春

曾謊報自己死亡、詐領679,000英鎊的英國70歲男性達爾文（John Darwin）日前和小他23歲的菲律賓籍妻子梅（Mercy May）結婚，兩人定居在菲律賓。

印尼空難夫謊稱出差與情婦峇里島幽會 妻不知情悲痛籌備喪禮

印尼三佛齊航空（Sriwijaya Air）1班載有62人的客機，1月9日於首都雅加達爪哇海（Java Sea）墜毀，當局連日搜索飛機殘骸及乘客遺體。近日，當地社交網站瘋傳1段消息，指有人夫早前為騰出時間到峇里島見情婦，向妻子謊稱乘搭肇事班機出差，墜機意外發生後其妻堅信丈夫遇上空難，還傷心欲絕地籌備喪禮。

過人專長！丹麥卡通主角用生殖器救童 家長聯盟：快下架

丹麥一部新的兒童卡通近日引起許多家長反彈，因為故事的主角是一名生殖器長到不可思議的中年男性，名叫約翰•迪勒曼德（John Dillermand），他擁有讓下體伸縮變長的技能，並藉此用來幫助陷入困難的孩子。

外星人入侵？澳洲黃金海岸出現超高速「不明飛行物」

澳洲黃金海岸出現超神秘飛行物！近日澳洲黃金海岸的居民在住家附近天空中發現一個閃著橘光的飛行物，懷疑是「幽浮」現身，該影片一度在網上造成不小的討論，不過卻有人認為該物體只是一架客機。

106歲婦人二度克服新冠病毒 長壽秘訣竟是全脂牛奶和威士忌

一名英格蘭的百歲老婦人，近日在醫院慶祝自己106歲生日，如今的她已兩度克服新冠肺炎病毒，讓不少人都對她強健的身體感到驚訝。她透露自己長壽的秘訣就是每天喝全脂牛奶和威士忌，甚至每次克服病毒後，都能讓她感覺「比以往任何時候都健康」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。