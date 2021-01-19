「日本最難平交道」要過得下車看操作說明 鐵道業者無奈回應

開車碰到鐵路平交道，看到鈴響了就得停車，沒響就能放心通過，對駕駛而言是再正常不過的習慣。不過日本卻有個平交道，需要駕駛親自下車按鈴才能通過，還要詳讀告示牌說明平交道的「使用方式」，而被選為「日本最難的平交道」。

根據日本媒體「くるまのニュース」報導，靜岡縣有個平交道，被公認是「日本最難的平交道」。原因在於要通過這個平交道，必須親自下車，手動碰觸開關，才能確定是否有列車會通過。而緊鄰的公路又與鐵軌軌道平行，卻沒有做出給平交道的緩衝區，更加大了通過的難度。

平交道的四周，也豎立著好幾面看板，提醒用路人要下車按鈴。日本鐵道公司（JR）表示，這個平交道在公司接手前就已存在，並不清楚當初為何會這麼設計。而且平交道的管轄權在政府手上，他們想改也動不了，只好和警察商量，架設看板說明平交道的用法，提醒駕駛要小心。

因為JR也無法處理平交道的問題，只好設立告示牌，提醒用路人平交道的使用方式。圖擷取自 くるまのニュース

網友們看到如此奇特的平交道，也認為「這些問題不應該問JR，而是問政府的相關部門」、「要下車，按鈴，回到車上，又有紅綠燈，這要怎麼抓時間」、「這應該是滿有歷史的平交道了」、「就算是給步行者用的，量也沒多到需要特意設一個吧」、「事故發生率如何啊？車子來來去去的很危險耶」。