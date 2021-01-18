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加國中餐廳菜單落落長「這道我自己不吃！」 老外大讚不踩雷

聯合新聞網 / 綜合報導
加拿大蒙特婁一家中華料理餐廳「戴阿姨（Aunt Dai）」菜單上每道菜都標註老闆真實評價。圖／取自Aunt Dai youtube
加拿大蒙特婁一家中華料理餐廳「戴阿姨（Aunt Dai）」菜單上每道菜都標註老闆真實評價。圖／取自Aunt Dai youtube

許多餐廳會自誇「口味第一」、「招牌料理」吸引顧客點菜。然而加拿大蒙特婁一家中華料理餐廳「戴阿姨（Aunt Dai）」逆向操作，菜單上每道菜標註老闆真實評價好比：「這道菜吃起來有咖哩味，不過別期望會『非常』好吃，但是這個選擇很安全而且吃了會很開心」，反而贏得客人青睞。

蒙特婁女子布萊兒（Kim Belair） 上週在社群平台Twitter分享自己最愛當地的戴阿姨，直言老闆非常誠實的菜單，「是這家餐廳最大賣點！」至今超過7萬人按讚。

戴阿姨老闆介紹孜然牛肉是這麼寫道：「有一點辣但很好吃，我們之前會用竹籤串牛肉，但有幾個客人以為竹籤也是食物的一部分刮傷了嘴唇（他們一定看過介紹奇怪中華料理的節目），所以我們現在不用竹籤改用洋蔥拌炒（洋蔥是可以吃的），大力推薦！」老闆提到木須炒肉則說是他回中國必點菜色，但坦言「店裡的版本沒這麼棒，不過也很好吃只是跟我記憶中的味道不同！」

老闆提到橙汁牛肉表示：「比我們另一道左宗棠雞遜色些，你自己決定要不要點」。老闆在沙茶牛肉下方坦言：「我還沒機會品嚐這道新菜色，但客人都很愛！看來我該多花時間在我們店裡用餐...」至於紅燒豬肉粉條則是「非常好吃下飯的料理，但只適合接受油膩菜色及不在乎體重的人，這也是我節制不吃的原因。」

老闆接受美國媒體《今日美國》（USA TODAY）指出，他在意識到西方客人無法理解中菜食材或被菜的辣度嚇到後開始寫下說明：「之前客人吃到很油很辣或有骨頭的菜色就不想碰了，我後來發現背後的原因才開始寫評論。」最初菜單上只有幾道菜有詳細說明，後來因為大獲好評，老闆決定寫下完整的菜單說明。

老闆透露他們只想誠實對待自己及顧客：「不希望顧客滿懷期待來吃卻落空，我們不是最好的餐廳，但我們每天都會盡力滿足顧客並且不會誇大其辭。」

加拿大 菜色

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