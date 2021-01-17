快訊

彭斯臨別忠告 籲拜登政府永遠對中國保持警覺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印尼空難夫謊稱出差與情婦峇里島幽會 妻不知情悲痛籌備喪禮

香港01 / 朱利安
1月10日，在印尼雅加達的丹戎不碌港，士兵和警察用帆布帳篷搬運在爪哇島附近海域發現的殘骸。（AP）
1月10日，在印尼雅加達的丹戎不碌港，士兵和警察用帆布帳篷搬運在爪哇島附近海域發現的殘骸。（AP）

印尼三佛齊航空（Sriwijaya Air）1班載有62人的客機，1月9日於首都雅加達爪哇海（Java Sea）墜毀，當局連日搜索飛機殘骸及乘客遺體。近日，當地社交網站瘋傳1段消息，指有人夫早前為騰出時間到峇里島見情婦，向妻子謊稱乘搭肇事班機出差，墜機意外發生後其妻堅信丈夫遇上空難，還傷心欲絕地籌備喪禮。

據外媒報導，事緣印尼TikTok（抖音）瘋傳片段，片中揭露當地1名人夫事前向妻子謊稱將乘搭三佛齊航空編號SJ182客機，由雅加達飛往坤甸出差，但實情卻是到峇里島與情婦幽會。

不料SJ182客機失事墜毀，蒙在鼓裏的妻子誤以為丈夫遇上空難離世，只好傷心地為愛人籌備身後事。影片裡更指，「現在他（人夫）正為回家一事感到憂慮，因為家中已為出席喪禮的客人準備好椅子和帳蓬」。

消息除了在TikTok廣傳，後來亦被印尼1名知名婦科醫生和性學家醫生轉發至Instagram，引來更多網友討論，有人狠批丈夫欺騙妻子感情，也有部分網友看後爆笑，嘲笑人夫偷吃「搞出個大頭佛」。

圖為1月9日在推特上流傳的照片，顯示疑似是印尼三佛齊航空公司失事客機的殘骸。（AP）
圖為1月9日在推特上流傳的照片，顯示疑似是印尼三佛齊航空公司失事客機的殘骸。（AP）

延伸閱讀：

黑龍江男因提醒鄰居夜半噪音遭暴打 反被以「互毆」行拘兼解僱

穿衣是工作脫衣是生活？ 「種草姬」一個行業兩樣情

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

印尼空難夫謊稱出差與情婦峇里島幽會 妻不知情悲痛籌備喪禮

印尼三佛齊航空（Sriwijaya Air）1班載有62人的客機，1月9日於首都雅加達爪哇海（Java Sea）墜毀，當局連日搜索飛機殘骸及乘客遺體。近日，當地社交網站瘋傳1段消息，指有人夫早前為騰出時間到峇里島見情婦，向妻子謊稱乘搭肇事班機出差，墜機意外發生後其妻堅信丈夫遇上空難，還傷心欲絕地籌備喪禮。

過人專長！丹麥卡通主角用生殖器救童 家長聯盟：快下架

丹麥一部新的兒童卡通近日引起許多家長反彈，因為故事的主角是一名生殖器長到不可思議的中年男性，名叫約翰•迪勒曼德（John Dillermand），他擁有讓下體伸縮變長的技能，並藉此用來幫助陷入困難的孩子。

外星人入侵？澳洲黃金海岸出現超高速「不明飛行物」

澳洲黃金海岸出現超神秘飛行物！近日澳洲黃金海岸的居民在住家附近天空中發現一個閃著橘光的飛行物，懷疑是「幽浮」現身，該影片一度在網上造成不小的討論，不過卻有人認為該物體只是一架客機。

106歲婦人二度克服新冠病毒 長壽秘訣竟是全脂牛奶和威士忌

一名英格蘭的百歲老婦人，近日在醫院慶祝自己106歲生日，如今的她已兩度克服新冠肺炎病毒，讓不少人都對她強健的身體感到驚訝。她透露自己長壽的秘訣就是每天喝全脂牛奶和威士忌，甚至每次克服病毒後，都能讓她感覺「比以往任何時候都健康」。

外送員到馬戲團送披薩驚見「牠」取貨 倒退數步驚慌失措

俄羅斯一位外送員到馬戲團辦公室送披薩，按下電鈴時出來取貨的客人卻令他嚇了一大跳，原來這個客人根本不是人，而是一隻穿著衣服、牛仔褲的黑猩猩，外送員見狀退後數步，但最後還是收了猩猩的錢，之後急忙拿著外送箱拔腿狂奔。

英國夫婦「全裸」過生活 寒流、新冠肺炎攏沒在挫

英國一對夫婦在11年前因為參加「裸體海灘」活動，體驗到自然主義的美好，從此之後不論外出或在家，通通都全裸，就算是碰上新冠肺炎或寒流，也無法阻擋他們。這對夫婦也表示，現在的他們穿上衣服，反而還會感到不舒服。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。