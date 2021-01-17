印尼空難夫謊稱出差與情婦峇里島幽會 妻不知情悲痛籌備喪禮

印尼三佛齊航空（Sriwijaya Air）1班載有62人的客機，1月9日於首都雅加達爪哇海（Java Sea）墜毀，當局連日搜索飛機殘骸及乘客遺體。近日，當地社交網站瘋傳1段消息，指有人夫早前為騰出時間到峇里島見情婦，向妻子謊稱乘搭肇事班機出差，墜機意外發生後其妻堅信丈夫遇上空難，還傷心欲絕地籌備喪禮。

據外媒報導，事緣印尼TikTok（抖音）瘋傳片段，片中揭露當地1名人夫事前向妻子謊稱將乘搭三佛齊航空編號SJ182客機，由雅加達飛往坤甸出差，但實情卻是到峇里島與情婦幽會。

不料SJ182客機失事墜毀，蒙在鼓裏的妻子誤以為丈夫遇上空難離世，只好傷心地為愛人籌備身後事。影片裡更指，「現在他（人夫）正為回家一事感到憂慮，因為家中已為出席喪禮的客人準備好椅子和帳蓬」。

消息除了在TikTok廣傳，後來亦被印尼1名知名婦科醫生和性學家醫生轉發至Instagram，引來更多網友討論，有人狠批丈夫欺騙妻子感情，也有部分網友看後爆笑，嘲笑人夫偷吃「搞出個大頭佛」。

圖為1月9日在推特上流傳的照片，顯示疑似是印尼三佛齊航空公司失事客機的殘骸。（AP）

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文章授權轉載自《香港01》