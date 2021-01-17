過人專長！丹麥卡通主角用生殖器救童 家長聯盟：快下架

丹麥一部新的兒童卡通近日引起許多家長反彈，因為故事的主角是一名生殖器長到不可思議的中年男性，名叫約翰•迪勒曼德（John Dillermand），他擁有讓下體伸縮變長的技能，並藉此用來幫助陷入困難的孩子。

根據外媒綜合報導，這部卡通主要講述有著「過人專長」的約翰周遭所發生的一切。目前網路上播到14集，約翰曾經用下體救過溺水的孩子，也代替過聖誕老公公發禮物；不過太長的生殖器也常常讓他陷入尷尬與困擾，像是他曾經被氣球纏繞在天空，也曾不小心折斷朋友的花瓶。

這部卡通發行後，在丹麥很受歡迎，有25萬名兒童在5天之內就觀看了第一集，並且分享出去。不過並不是所有人都認可它，有不少家長與學者對此作出批評並要求下架，指它「使父權制社會的標準觀念永存」、「迎合戀童癖者」；不過更多的人則是抱持開放的角度，認為卡通讓孩子學到去「擁抱自身缺陷，解決困難」、「相信自己與眾不同，讓危機化為轉機」。

約翰常常因為生理構造陷入窘境。 圖擷取自DR