106歲婦人二度克服新冠病毒 長壽秘訣竟是全脂牛奶和威士忌
一名英格蘭的百歲老婦人，近日在醫院慶祝自己106歲生日，如今的她已兩度克服新冠肺炎病毒，讓不少人都對她強健的身體感到驚訝。她透露自己長壽的秘訣就是每天喝全脂牛奶和威士忌，甚至每次克服病毒後，都能讓她感覺「比以往任何時候都健康」。
根據《 每日郵報 》報導，一名住在英國英格蘭默西塞德郡（Merseyside）伊莉莎白療養院的老婦人瑪麗·尼科爾森（Mary Nicholson），從二次世界大戰和三個流感大流行中存活過來，分別是1918年的「西班牙流感」、1957年的「亞洲流感」和1968年的「香港流感」，當時這些流感都造成超過百萬的死亡人數。
然而近期她卻被診斷感染新冠肺炎，不過還是很幸運的透過治療克服病毒，讓多數人都覺得不可思議。她表示自己每天早上都會喝全脂牛奶和吃黃油，晚上則會喝威士忌，並認為這就是能讓她「長壽的秘訣」。
報導中也提到，瑪麗至今還未結婚生子，目前靠著豐厚的退休金生活，102歲之前她獨自一人住在英格蘭，由於小時候因戰爭失了去雙親，所以過著相當辛苦的生活，「我每天都努力不懈的工作，就是希望能過上好一點的生活」。
近日她在療養院中度過了106歲生日，院中的工作人員還特別送上蛋糕，她也說道「很高興能夠在第二次感染新冠病毒隔離後慶祝，沒有任何事物能阻止我，我會盡快恢復健康」，並希望能在隔離結束後見到許久不見的家人。
Polly, 106, beats covid and says she 'feels healthier than ever'— Cllr Donna Greaves (@Donna4Rainhill) January 14, 2021
Polly Nicholson you absolute legend, Happy 106th Birthday, I salute you, you absolutely remarkable woman❤https://t.co/JBOT36jkjU pic.twitter.com/nK5ol6AP6J
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