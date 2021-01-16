外送員到馬戲團送披薩驚見「牠」取貨 倒退數步驚慌失措

俄羅斯一位外送員到馬戲團辦公室送披薩，按下電鈴時出來取貨的客人卻令他嚇了一大跳，原來這個客人根本不是人，而是一隻穿著衣服、牛仔褲的黑猩猩，外送員見狀退後數步，但最後還是收了猩猩的錢，之後急忙拿著外送箱拔腿狂奔。

根據「pikabu」網站報導，莫斯科一位外送員在當地時間13日到辦公室外送披薩，只見監視器畫面中，她提著外送箱到門口，按下電鈴後，一隻穿著夾克外套、牛仔褲、布鞋的黑猩猩出來應門，外送員一看到猩猩立刻被嚇傻，退後數步，但黑猩猩仍相當淡定的掏出鈔票給她，雙方一手交錢一手交貨後，外送員便立刻提著外送箱逃離。

事實上，這隻黑猩猩其實是大莫斯科馬戲團的成員之一，而外送員送的地方正是馬戲團辦公室。影片一出後，不少網友也紛紛表示，「這其實蠻危險的，之前就有美國的黑猩猩對女子出手攻擊，黑猩猩其實非常強壯，而且具有攻擊性」、「黑猩猩很聰明誒，但牠給了5000盧布，應該是忘記拿找的零錢了」、「看起來像是外送廣告」、「外送員應該被嚇瘋了」。