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急徵！日本市長po人力網站求「副市長」 年薪300萬條件只有這兩個

聯合新聞網 / 綜合報導
日本廣島縣安藝高田市，近日在日本求職網站「エン・ジャパン」公開招募副市長人選。圖擷取自エン・ジャパン
日本廣島縣安藝高田市，近日在日本求職網站「エン・ジャパン」公開招募副市長人選。圖擷取自エン・ジャパン

無論是一般人求職，或者是公司徵才，常都會靠求職、人力網站取得資訊。不過最近在日本，居然出現了連一個城市的副市長，都跑去求職網站招募的奇特狀況，讓網友議論紛紛。

根據日本媒體「廣島HOME電視台」報導，日本廣島縣北部的安藝高田市，市長石丸伸二近日公開表示，於1月4日開始向一般民眾徵選，招募新的「副市長」。石丸表示，人才的評選標準將與年齡無關，只看有沒有實力勝任。

徵才訊息目前仍刊登於日本的轉職網站「エン・ジャパン」。根據內文描述，安藝高田市近年來受到人口減少、財政惡化的影響，急需變革創造新局。市府希望新任副市長第一年，能在「兩人副市長體制」的架構下熟悉市政運作，並在第二年正式上手，在觀光、教育、醫療福利方面做出貢獻。

至於應徵副市長的條件，僅僅只有兩項：分別是「持有日本國籍」以及「在民間或官方企業有過五年以上正職工作經驗」。其餘如學歷到哪、什麼業界出身等等，都與應徵門檻無關。不過特別歡迎有創業、企劃、都市開發等相關經驗的民眾應徵。就任期間將從2021年4月1號開始算起的4年，基礎月薪為70萬日幣（約新台幣18萬8433元），年收則可望達1213萬日幣（約新台幣326萬5284元）。

由於在求職網站公開招募副市長實在太罕見，網友們也紛紛討論「為什麼一定要到求職網招募呢？在官網公告，寄EMAIL履歷不就好了嗎」、「公務員薪水就這樣在轉職網站上公開了，這樣是好事嗎」。更有網友質疑「現在疫情中受苦的人很多，副市長已經有一位了，為什麼另一位還能領到月薪70萬、年薪千萬呢」。

市長石丸伸二表示，應徵副市長的條件只有「日本國籍」與「五年以上正職工作經歷」兩項，將以能力進行選拔。圖擷取自エン・ジャパン
市長石丸伸二表示，應徵副市長的條件只有「日本國籍」與「五年以上正職工作經歷」兩項，將以能力進行選拔。圖擷取自エン・ジャパン

日本 求職

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