羅馬帝國時代古董被他當階梯踩 考古專家一看驚呆了

人類歷史上千年，很可能古時候流傳到現在的寶物，其實就近在眼前，只是我們看不出來而已。國外最近就有一位民眾，發現一塊自己以為只是平凡的石板，竟然是千年骨董。

根據日本媒體「COURRiER」報導，英國有位民眾有次搬新到家，在庭院中發現一塊布滿泥沙的石板。然而屋主沒有察覺到這塊石板的特別之處，只把它當成騎馬用的台階使用。日經月累，石板上覆蓋的泥沙也逐漸退去，露出裡頭月桂樹花環的雕刻，以及一些疑似文字的圖案。

此時屋主才驚覺這塊石板，或許蘊藏著不為人知的秘密，於是聯絡考古專家。經過鑑定，考古專家發現這塊不起眼的石板，竟然很可能來自西元二世紀的希臘、小亞細亞地區，也就是羅馬帝國時代的骨董。

報導指出，該住宅在過去，附近曾經住友有三家中世紀領主。如今他們雖然都已走入歷史，但不排除建築在解體之後，材料再度被回收利用，因此石板才會落到此處。古典美術專家表示，過去富裕的貴族們經常在歐洲各地旅遊，使得不少文物就這麼被帶到英國境內。

了解到價值之後，這塊石板計畫將進行拍賣，價格預估會落在10000至15000英鎊（約相當於新台幣382035至573052元）之間。拍賣會將在二月舉辦，到時就可得知這塊擁有近2000年歷史，價值不斐的石板，究竟會獎落誰家。