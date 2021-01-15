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除雪變露營！日男苦中作樂自製雪屋 暢飲啤酒、大嗑墨西哥料理
日本這個冬天豪雪成災，許多地區都飽受紀錄級的降雪肆虐，令許多民眾苦不堪言。不過最近有位網友，面對這場大雪乾脆轉念，在雪中自製雪中小房屋，引以網友的討論。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，twitter網友「ビーフン・トール」近日PO出照片，表示因為大雪，住家周邊的積雪超過一公尺高。雖然他曾試著要清理，但無奈積雪實在太多了，因此他只好暫時停下除雪工程，考慮其他對策。
此時，他靈機一動，想到如果在雪中放一些啤酒，或許就能改變氣氛。於是他在雪中挖了個洞，除了啤酒之外，還擺起水壺、泡麵，直接把積雪當做天然生成的「雪中小屋」。後來乾脆在雪中，用小瓦斯爐煮起了墨西哥辣豆醬，彷彿露營般，享受置身於大雪中的生活。
這樣豁達的態度，讓他引起不少網友的討論，紛紛表示「太超現實了，一瞬間我還以為是玩具模型」、「看這個都覺得雪國很開心了」、「畢竟現在正好流行單人露營嘛」、「這正是所謂的『快樂的人是贏家』」、「天然的冰箱嗎」、「你是天才嗎」、「我也想嘗試看看一次這種的」。
もうこの状況を楽しむしかない pic.twitter.com/05kBpM2pUl— ビーフン・トール (@bifun1776) January 10, 2021
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