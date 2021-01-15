京都「垃圾鬼屋」 鄰居又氣又怕：像是產業廢料屋

日常生活的居住品質，除了靠自己顧好之外，也經常會受到左鄰右舍的好壞影響。最近日本就傳出一家回收業者，由於疏於整理，造成鄰舍困擾的案件。

根據日本媒體「每日放送」報導，在京都府內，有一家「垃圾鬼屋」。從外表看去，就能看到該破舊的鐵皮屋內外，堆滿了大包小包的布袋，若是走近仔細查看，還會發現之中充滿著舊塑膠、玻璃製品，或是廢棄家電等等不要的東西。

這個骯髒建物的一角，有面看板寫著「關於垃圾的事就交給本店」。原來這是一家廢棄品的回收業者工廠，然而廠內外實在過於疏於整理，才導致東西堆得到處都是。甚至廢棄物還曾經蔓延到公用馬路上，因此遭到京都市政府的改善命令。

記者訪問該回收業者的社長，對方表示，他們這些廢棄品，本來是要回收加工之後賣給中國的。但中國近兩年政策限制，東西賣不出去，才會堆成這樣。而因為這些廢棄物在業者眼中，都是「加工成商品前」的原料，是拿來賣錢的東西，因此就算已呈現大爆滿狀態，仍不肯輕易捨棄。

然而業者的行為，已經造成了鄰舍們的困擾。附近的居民奧村先生表示，他家的倉庫就在工廠旁邊，但窗戶整個被工廠弄到無法打開，而且夏天還會因垃圾遭到嚴重蟲害。奧村更擔心一旦發生火災、廢棄物堆倒塌之類的意外，可能一發不可收拾，痛批「說是工廠，更像是產業廢料屋吧」。

居民奧村表示，他的個人倉庫就在工廠旁邊，飽受蟲害等問題困擾。圖擷取自 youtube

專家表示，業者這樣的行為，恐怕已經觸犯了「建築基準法」。京都當地的政府部門也表示，已經對業者做出處分，如果判斷現場某些東西已經損壞嚴重，難以再加工回收，就會以長期堆置廢棄物的相關規範，對業者進行嚴厲處分。