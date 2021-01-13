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「廁所之神」落網！日男狂偷18個馬桶 警起爆笑封號引熱議

香港01 / 記者向樂高／報導
被偷的馬桶每個重約20公斤，難以想像犯人是怎抬走所有組件。圖／《プライムニュース》截圖
被偷的馬桶每個重約20公斤，難以想像犯人是怎抬走所有組件。圖／《プライムニュース》截圖

近日日本各大傳媒都報導被稱為「廁所之神」的偷竊案，案中犯人潛入各個住宅建築地盤，把還沒安裝好的馬桶偷走變賣。同類案件從去年10月起不斷發生，警方遂把一連串案件的犯人稱為「廁所之神」，因名稱太好笑，引起了網友廣泛討論。警方調查後拘捕1名26歲男子，他聲稱因失業生活拮据才犯案。

根據日本新聞節目《Prime News》（《プライムニュース》）報導，去年10月起，日本千葉縣船橋市發生多宗偷竊案，案發現場都是住宅的建築工地，而被偷的竟然都是新買還沒安裝的馬桶，警方遂稱為「廁所之神」事件。警方調查後，拘捕26歲男疑犯高田隆勢，而他每次犯案時，除了馬桶以後幾乎沒有偷走其他物品，初步相信總共偷了18個馬桶，總值約18萬日圓（約新台幣4.8萬元）。

「廁所之神」高田供稱，過去亦曾在建築地盤偷走馬桶，因被發現而遭前公司解僱，失業後生活極度拮据，就索性當起全職小偷，不斷盜取馬桶轉賣維生。

對於警方將案件取名「廁所之神」，網友紛紛對警方的幽默大表讚賞，有人笑稱這犯人「應該一輩子也洗脫不掉『廁所之神』的大名了吧，哈哈哈哈」。

「廁所之神」是26歲男犯人，非但年輕得令人驚訝，而且樣子看似十分斯文，他聲稱因被解僱失業，為了賺取生活費才偷馬桶，犯案2個月共賺得18萬日圓。圖／《プライムニュース》截圖
「廁所之神」是26歲男犯人，非但年輕得令人驚訝，而且樣子看似十分斯文，他聲稱因被解僱失業，為了賺取生活費才偷馬桶，犯案2個月共賺得18萬日圓。圖／《プライムニュース》截圖

「廁所之神」的偷竊犯出沒在各個建築工地，伺機犯案。圖／《プライムニュース》截圖
「廁所之神」的偷竊犯出沒在各個建築工地，伺機犯案。圖／《プライムニュース》截圖

日本總個千葉縣船橋市都發生過類似偷竊案。圖／《プライムニュース》截圖
日本總個千葉縣船橋市都發生過類似偷竊案。圖／《プライムニュース》截圖

有專家表示這類電動馬桶一般最便宜都要價新台幣數千元，偷走轉售其實大有賺頭。圖／《プライムニュース》截圖
有專家表示這類電動馬桶一般最便宜都要價新台幣數千元，偷走轉售其實大有賺頭。圖／《プライムニュース》截圖

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文章授權轉載自《香港01》

日本 馬桶 偷竊 失業

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