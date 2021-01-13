瘋狂想吃！英男身體內建「釀酒廠」 吃一塊蛋糕就會醉

英國62歲男性卡森（Nick Carson）患有自動釀酒綜合症（Auto-Brewery Syndrome），導致他的身體會自動將碳水化合物轉化為酒精。

英國媒體《每日星報》（Daily Star）報導，卡森只要吃一小塊蛋糕就能使他在短短幾分鐘內，「從完全清醒到吐氣酒精濃度較酒駕標準高3倍。」

卡森表示自己得隨身攜帶呼氣測醉器，以免不小心醉倒：「我常不記得自己做了什麼。」

卡森20年前因工作之故大量暴露在強烈的化學物質底下，漸漸染上自動釀酒綜合症，當時不嗜甜的他竟對海綿蛋糕產生莫名的欲望，就跟酒鬼想喝酒一樣：「我想吃海綿蛋糕想瘋了。」

直到卡森的妻子觀看電視劇裡的情節，發現劇中人不定時喝醉的症狀跟卡森如出一轍，才帶著卡森就醫並於18年前確診。

卡森提到身邊人偶爾會開他的症狀玩笑，但他覺得這一點都不有趣：「白天醒來時心中常有很巨大的創傷，對前一晚的言行感到內疚。」

卡森目前積極透過治療控制症狀，也希望藉由自己的故事讓更多人認識自動釀酒綜合症。