60歲印度婦人腹痛檢查 斷層掃描驚見「懷孕36年」

子宮外孕在所有懷孕機率中僅佔1%，可能會出現常腹部悶痛、陰道少量出血的症狀，不過仍須醫生診斷後才可確認。印度有位60歲婦女腹痛2個月就診，醫生安排電腦斷層發現婦人腹部有塊腫塊，且腫塊裡有許多疑似胎兒的骨頭，才發現婦人24歲時曾被診斷子宮外孕，胎死腹中，但她一直沒去開刀，因此該死胎已在她腹中待了整整36年。

家庭醫學科醫師闕壯理在「Dcard」發文分享印度該病例，60歲婦人因長期有腹脹、排尿疼痛等狀況，狀況嚴重後才就診，但醫生發現婦人腹部柔軟、右下腹凸起，用超音波照射只看到一團含鈣化的腫塊，未料用電腦斷層掃描後發現腫塊外膜完整，且內部有疑似許多根的「胎兒骨頭」。

醫生透過手術將位在腸子、子宮間的腫塊完整移出，並將取出的骨頭，拼出胎兒形狀，且根據腿骨判斷，該死胎年齡約在37週大，隨著婦人身體狀況逐漸康復，她也透露自己24歲時曾被診斷子宮外孕，雖然胎兒已死亡，但她怕開刀就自行出院，遲遲未追蹤肚裡胎兒狀況。

「印度老婦相當幸運沒有生命危險，在懷胎36年、停經8年後，意外產子，一個天時地利人和的案例，令人瞠目結舌。」闕壯理解釋，子宮外孕是指受精卵不在子宮著床，跑到腹腔內的機率約為1%，但其中更罕見的狀況就是像本案的石胎（lithopaedions），機率是腹腔內子宮外孕的1%，而石胎因在腹腔發育失敗，除了骨頭外都會被母體吸收，胎兒的羊膜保護組織，才會使骨頭留存下來。