快訊

追足跡！ 寶雅大竹大新店、全聯蘆竹大竹店停業消毒一天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

60歲印度婦人腹痛檢查 斷層掃描驚見「懷孕36年」

聯合新聞網 / 綜合報導
60歲印度婦人長期有腹脹、排尿疼痛等狀況，經檢查後才發現腹部有36年的死胎。圖擷自Dcard
60歲印度婦人長期有腹脹、排尿疼痛等狀況，經檢查後才發現腹部有36年的死胎。圖擷自Dcard

子宮外孕在所有懷孕機率中僅佔1%，可能會出現常腹部悶痛、陰道少量出血的症狀，不過仍須醫生診斷後才可確認。印度有位60歲婦女腹痛2個月就診，醫生安排電腦斷層發現婦人腹部有塊腫塊，且腫塊裡有許多疑似胎兒的骨頭，才發現婦人24歲時曾被診斷子宮外孕，胎死腹中，但她一直沒去開刀，因此該死胎已在她腹中待了整整36年。

家庭醫學科醫師闕壯理在「Dcard」發文分享印度該病例，60歲婦人因長期有腹脹、排尿疼痛等狀況，狀況嚴重後才就診，但醫生發現婦人腹部柔軟、右下腹凸起，用超音波照射只看到一團含鈣化的腫塊，未料用電腦斷層掃描後發現腫塊外膜完整，且內部有疑似許多根的「胎兒骨頭」。

醫生透過手術將位在腸子、子宮間的腫塊完整移出，並將取出的骨頭，拼出胎兒形狀，且根據腿骨判斷，該死胎年齡約在37週大，隨著婦人身體狀況逐漸康復，她也透露自己24歲時曾被診斷子宮外孕，雖然胎兒已死亡，但她怕開刀就自行出院，遲遲未追蹤肚裡胎兒狀況。

「印度老婦相當幸運沒有生命危險，在懷胎36年、停經8年後，意外產子，一個天時地利人和的案例，令人瞠目結舌。」闕壯理解釋，子宮外孕是指受精卵不在子宮著床，跑到腹腔內的機率約為1%，但其中更罕見的狀況就是像本案的石胎（lithopaedions），機率是腹腔內子宮外孕的1%，而石胎因在腹腔發育失敗，除了骨頭外都會被母體吸收，胎兒的羊膜保護組織，才會使骨頭留存下來。

子宮 印度 腹痛 懷孕

延伸閱讀

「95加滿120元」阿姨硬拗只要50元 網傻眼：民國幾年的事

叔叔滿嘴「檳榔口水」塗女嬰臉 婆婆幫擋槍她氣炸

手癢擠痘卻雙肺感染險喪命 醫：危險三角區勿擠

極殘忍！印度村民虐殺稀有海豚 木棍斧頭狠劈血染恆河

相關新聞

殘忍！保育動物海牛被刻川普名字 當局要抓兇手

美國佛羅里達州河川日前出現一隻背部被刻上川普（trump）名字的海牛，由於海牛是當地受到保護的動物，當局正在調查是誰惡作...

瘋狂想吃！英男身體內建「釀酒廠」 吃一塊蛋糕就會醉

英國62歲男性患有自動釀酒綜合症（Auto-Brewery Syndrome），身體會自動將碳水化合物轉化為酒精。

60歲印度婦人腹痛檢查 斷層掃描驚見「懷孕36年」

子宮外孕在所有懷孕機率中僅佔1%，可能會出現常腹部悶痛、陰道少量出血的症狀，不過仍須醫生診斷後才可確認。印度有位60歲婦女腹痛2個月就診，醫生安排電腦斷層發現婦人腹部有塊腫塊，且腫塊裡有許多疑似胎兒的骨頭，才發現婦人24歲時曾被診斷子宮外孕，胎死腹中，但她一直沒去開刀，因此該死胎已在她腹中待了整整36年。

1999年寶可夢卡拍賣！一隻噴火龍讓價格「狂漲破2千萬台幣」

寶可夢不僅是許多人童年的經典卡通，近年更因為手遊大紅，讓大批男女老少都加入抓寶行列。美國知名拍賣行日前宣布要拍賣1999年出產的第一版寶可夢（Pokémon）卡牌組...

雙胞胎亂倫組家庭！她曬一家3口甜蜜照 網轟：怎對兒解釋？

肯亞一名女子麗希（Lexy Chiweru）在網上勇敢分享自己的愛情故事，但沒想到丈夫的身分曝光後卻引起多數網友瘋狂砲轟，原來她的丈夫竟是跟自己從小一起長大的「雙胞胎哥哥」。

寒流太猛！流動水柱凍成「冰柱」 水波紋被定格吸引萬人轉發

近來不只台灣受寒流侵襲，就連日本民眾也持續迎戰低溫天氣。日前，一名日本網友發文分享自己「弄巧成拙」的小故事，他本想打開水龍頭讓水體流動不致結冰，豈料隔天起床一看竟還是結冰了，且水體結成長長冰柱，連流動時的水波紋都清楚可見。照片曝光後，引起日本網友轉發熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。