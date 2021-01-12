快訊

專家分析院內感染途徑多 指揮中心為何不公布感染源？

00881規模衝200億元 狂掃台積電、鴻海、聯發科

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1999年寶可夢卡拍賣！一隻噴火龍讓價格「狂漲破2千萬台幣」

聯合新聞網 / 綜合報導
1999年出產的第一版寶可夢（Pokémon）卡牌組即將在美國時間11日被拍賣，卡牌組的天價也隨之曝光。圖翻攝自《TMZ》
1999年出產的第一版寶可夢（Pokémon）卡牌組即將在美國時間11日被拍賣，卡牌組的天價也隨之曝光。圖翻攝自《TMZ》

寶可夢不僅是許多人童年的經典卡通，近年更因為手遊大紅，讓大批男女老少都加入抓寶行列。美國知名拍賣行日前宣布要拍賣1999年出產的第一版寶可夢（Pokémon）卡牌組，其中最受矚目的「噴火龍」卡，竟直接讓這套卡牌組的價格翻倍，預估最後拍賣價可能上看75萬美元（約新台幣2114萬元）。

根據《TMZ》報導，美國知名體育紀念品拍賣行「Goldin Auctions」要拍賣的是1999年第一版的寶可夢卡牌組，全套有133張，雖然卡片四角因為年代久遠被磨損到，但經由專業鑑定後，確認卡片依然「保存良好」，近乎是全新商品，還被評價為最高級別（Gem Mint 10）。這場拍賣也將於美國時間11日舉行，引發全球寶可夢迷的關注。

報導指出，這套寶可夢卡有「吉利蛋」、「妙蛙種子」、「水箭龜」、「蚊香勇士」等超稀有的卡片，但最受屬目的還是「噴火龍」卡，許多收藏家都爭先恐後對它愛不釋手，也讓卡牌組價值翻倍，拍賣行預估最終價格可能落在75萬美元（約新台幣2114萬元）。

寶可夢

延伸閱讀

Twitch玩《寶可夢》已經不稀奇 現在你可以用推特頭像玩《紅版》

這彩蛋藏了22年！《寶可夢：黃版》原來不用學閃光也能照亮洞穴

寶可夢一日快閃台南登場 玩家搶抓異色未知圖騰C

相關新聞

鑽宵禁漏洞！妻子狗繩牽丈夫出門稱「遛狗」 下場曝光

加拿大魁北克省面對新冠疫情的不斷惡化，祭出百年來的首次宵禁，不過一對夫妻為了出門無所不用其極，妻子將丈夫牽上狗繩、聲稱在...

1999年寶可夢卡拍賣！一隻噴火龍讓價格「狂漲破2千萬台幣」

寶可夢不僅是許多人童年的經典卡通，近年更因為手遊大紅，讓大批男女老少都加入抓寶行列。美國知名拍賣行日前宣布要拍賣1999年出產的第一版寶可夢（Pokémon）卡牌組...

雙胞胎亂倫組家庭！她曬一家3口甜蜜照 網轟：怎對兒解釋？

肯亞一名女子麗希（Lexy Chiweru）在網上勇敢分享自己的愛情故事，但沒想到丈夫的身分曝光後卻引起多數網友瘋狂砲轟，原來她的丈夫竟是跟自己從小一起長大的「雙胞胎哥哥」。

寒流太猛！流動水柱凍成「冰柱」 水波紋被定格吸引萬人轉發

近來不只台灣受寒流侵襲，就連日本民眾也持續迎戰低溫天氣。日前，一名日本網友發文分享自己「弄巧成拙」的小故事，他本想打開水龍頭讓水體流動不致結冰，豈料隔天起床一看竟還是結冰了，且水體結成長長冰柱，連流動時的水波紋都清楚可見。照片曝光後，引起日本網友轉發熱議。

影／路跑男寒冬跳湖「破冰救狗」 自謙非英雄：沒練過不要學！

英國31歲男子貝爾（Darcy Bell）9日跟鄰居在家附近公園跑步時，解救了一隻受困結冰湖面的狗，路人拍下貝爾全程救援行動。貝爾10日接受媒體訪問，謙稱自己不是英雄。

21歲男彩券中1億元 嚇到不知所措只好呆呆去爬山

英國21歲砌磚工人去年十二月贏得國家彩券「終生獎」，可連續30年月領10000英鎊（約合新台幣37萬元）。他得知消息時感到震驚，還打算此生守住這個秘密。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。