1999年寶可夢卡拍賣！一隻噴火龍讓價格「狂漲破2千萬台幣」

寶可夢不僅是許多人童年的經典卡通，近年更因為手遊大紅，讓大批男女老少都加入抓寶行列。美國知名拍賣行日前宣布要拍賣1999年出產的第一版寶可夢（Pokémon）卡牌組，其中最受矚目的「噴火龍」卡，竟直接讓這套卡牌組的價格翻倍，預估最後拍賣價可能上看75萬美元（約新台幣2114萬元）。

根據《TMZ》報導，美國知名體育紀念品拍賣行「Goldin Auctions」要拍賣的是1999年第一版的寶可夢卡牌組，全套有133張，雖然卡片四角因為年代久遠被磨損到，但經由專業鑑定後，確認卡片依然「保存良好」，近乎是全新商品，還被評價為最高級別（Gem Mint 10）。這場拍賣也將於美國時間11日舉行，引發全球寶可夢迷的關注。

報導指出，這套寶可夢卡有「吉利蛋」、「妙蛙種子」、「水箭龜」、「蚊香勇士」等超稀有的卡片，但最受屬目的還是「噴火龍」卡，許多收藏家都爭先恐後對它愛不釋手，也讓卡牌組價值翻倍，拍賣行預估最終價格可能落在75萬美元（約新台幣2114萬元）。