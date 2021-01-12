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雙胞胎亂倫組家庭！她曬一家3口甜蜜照 網轟：怎對兒解釋？

聯合新聞網 / 綜合報導
肯亞一名女子大方分享與雙胞胎哥哥相戀的愛情故事，兩人甚至還懷孕生子共組家庭，引起網友熱議。示意圖／ingimage
肯亞一名女子大方分享與雙胞胎哥哥相戀的愛情故事，兩人甚至還懷孕生子共組家庭，引起網友熱議。示意圖／ingimage

肯亞一名女子麗希（Lexy Chiweru）在網上勇敢分享自己的愛情故事，但沒想到丈夫的身分曝光後卻引起多數網友瘋狂砲轟，原來她的丈夫竟是跟自己從小一起長大的「雙胞胎哥哥」。

根據外媒《每日星報》報導，麗希在抖音平台上PO出以「我和雙胞胎哥哥是如何相戀的？」為標題的影片，大方分享自己與親哥哥如何相戀，影片展示兩人親吻、擁抱等親密行為。她表示，兩人的關係從小就很親密，長大後漸漸發覺對彼此的感情已超越兄妹之情，「我17歲那年有了他的孩子，順利生下了我們的女兒」。

麗希開心將喜訊告訴親友，豈料不但未獲祝賀，甚至不被諒解，2人的父母憤而將他們趕出家門、斷絕關係。然而，麗希仍決心與親哥哥結婚，他們共同規劃婚禮，想當然爾沒人參加他們的婚禮，但兩人仍對婚姻抱持積極態度。

麗希大方表示「無論如何我們都結婚了」，並曬出一家3口幸福的合照。影片曝光後，引起網友高度討論，許多人被2人勇敢追愛的態度給打動，紛紛獻上祝福，但卻也有網友看不下去，忍不住砲轟直言，「你們之後要怎麼跟女兒解釋？」、「這個社會真的生病了」、「孩子很可能會無法理解」。

雙胞胎 婚姻

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